「栽在最後1題」美益智節目衛冕者 40連勝後遭淘汰

一個字就足以扭轉一切?薛奈德在美國益智節目「危險境地」的神奇之旅正式畫下句點,在40連勝、抱走140萬美元獎金後,這位加州 工程師遭一名芝加哥圖書館 員踢下衛冕者寶座。

美聯社報導,42歲的薛奈德(Amy Schneider)在「危險境地」(Jeopardy!)大大露臉,不僅讓她得以與節目最長連勝紀錄保持人詹寧斯(Ken Jennings)比肩,身為跨性別女性的她,也幫常遭邊緣化的族群揚眉吐氣了一番。

薛奈德雖沒能超越詹寧斯2004年創下的74連勝紀錄,但已是節目開播58年以來,表現第2佳的參賽者。

她落敗後提及這場驚奇之旅表示:「還是有點難以置信,我不會忘記這些的,真的太棒了。」

Anything can happen in Double Jeopardy! ... if you're bold enough to bet big. pic.twitter.com/TV8ZVm7yxx