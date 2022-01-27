「栽在最後1題」美益智節目衛冕者 40連勝後遭淘汰

薛奈德沒能超越2004年的74連勝紀錄。（美聯社）

一個字就足以扭轉一切？薛奈德在美國益智節目「危險境地」的神奇之旅正式畫下句點，在40連勝、抱走140萬美元獎金後，這位加州 工程師遭一名芝加哥圖書館 員踢下衛冕者寶座。

美聯社報導，42歲的薛奈德（Amy Schneider）在「危險境地」（Jeopardy!）大大露臉，不僅讓她得以與節目最長連勝紀錄保持人詹寧斯（Ken Jennings）比肩，身為跨性別女性的她，也幫常遭邊緣化的族群揚眉吐氣了一番。

薛奈德雖沒能超越詹寧斯2004年創下的74連勝紀錄，但已是節目開播58年以來，表現第2佳的參賽者。

她落敗後提及這場驚奇之旅表示：「還是有點難以置信，我不會忘記這些的，真的太棒了。」

Anything can happen in Double Jeopardy! ... if you're bold enough to bet big. pic.twitter.com/TV8ZVm7yxx — Jeopardy! (@Jeopardy) January 27, 2022

薛奈德今天表現欠佳，未如往常般帶著大幅領先進入最後一輪搶答，以致衛冕失利屈居第二，這輪只得到1萬9600美元獎金。芝加哥圖書館員塔斯馬（Rhone Talsma）則靠著最後一題答出正確答案淘汰薛奈德，抱走2萬9600美元獎金，並成為新任衛冕者。

塔斯馬獲勝後表示：「我還是不敢相信，沒想到會遇到連贏40天的衛冕者。看別人殺死巨人或許很刺激，但我完全沒想到會由我來操刀，所以我真的非常興奮。」

讓薛奈德翻船的是有關國家的問題：唯一一個英文名稱以h結尾，且是人口前10大的國家為？答案是孟加拉（Bangladesh）。