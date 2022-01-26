不是電動車？馬斯克：今年研發重點是「人形機器人」
若問特斯拉執行長馬斯克，特斯拉今年最重要的產品是什麼，答案可能不是電動皮卡Cybertruck或電動超跑Roadster，甚是根本與車子無關。
馬斯克26日在特斯拉財報法說會中表示，人型機器人「Optimus」是特斯拉今年最重要的研發項目，計畫在今年某個時點將發表Optimus原型機。馬斯克最早在去年8月的「人工智慧日」（AI Day）活動發表這款機器人。
他說，這款機器人高度約5呎8吋（173公分）、重達125磅（56.7公斤），專門設計用來從事危險、重複性高及粗重的工作。Optimus又稱為「Tesla Bot」，與電動車「自動輔助駕駛」（Autopilot）技術採用相同的AI系統。
馬斯克表示，這項機器人計畫 「未來將具備比電動車事業強大的潛力」，也說這款機器人將率先在特斯拉內部使用，例如在工廠附近活動。
馬斯克也證實，特斯拉今年不會推出Cybertruck，且2023年前不會推出其他新車款。
.@ElonMusk vient d'annoncer au @Tesla AI Day son intention de lancer l'année prochaine le Tesla Bot : un prototype de robot humanoïde destiné aux tâches physiques répétitives ou ennuyeuses, basé sur la technologie de conduite autonome des voitures Tesla 🤖 https://t.co/PGIkIN2BOf pic.twitter.com/XCFRCMIqVH— Romain Heuillard (@RomainHeuillard) August 20, 2021
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