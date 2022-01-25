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超勵志 貴賓截肢剩2條後腿 站立教小主人走路

聯合新聞網 / 綜合報導
貴賓科拉陪伴人類妹妹學走路。（取材自YouTube）
貴賓科拉陪伴人類妹妹學走路。（取材自YouTube）

一隻小貴賓因車禍失去兩隻前腿，努力復健、走過傷痛的他陪伴著主人的女兒一起長大，甚至還教她如何「站立走路」。溫馨的成長過程被外媒記錄下並放到網路上，感動許多網友。

根據《The Dodo》報導，小貴賓科拉（Cora Rose）在一場車禍中失去兩隻前腿，被救起時「對生命毫無期待」，歷經意外而處於傷痛的她封閉自己的心，就連主人們也不願親近。

影片中可以看到，儘管科拉截肢之後歷經低潮，但仍在飼主悉心的陪伴下努力學著重新站起來，無論是使用後背力量或是後腿支撐都相當吃力，但是逐漸開心房的科拉開始在復健過程中搖起尾巴，終於再次體驗到「快樂」的情緒。

慢慢的，科拉學會自行吃喝、站著討食，甚至學會上下樓梯行走自如。飼主表示，他認為柯拉之所以開始慢慢進步，是因為感受到了「自己真的正慢慢變好」的希望。

接著，科拉馬上和飼主剛出生的女兒希洛（Shiloh）成為好朋友，當希洛開始學習走路時科拉也在一旁守護著，蹦蹦跳跳的圍繞在旁邊，彷彿在說「你看！我教你走路」。當希洛2歲開始說話時，最先學會的單字也正是科拉的名字。

科拉的飼主在社群平台Instagram上記錄下科拉與女兒的點點滴滴，吸引超過7萬名粉絲追蹤。而飼主的一篇貼文中也提到，科拉之所以能這麼開心，是因為開始不因自己的改變而氣餒、且全家人也不會因為她的殘疾而另眼相待，「科拉就是科拉，她並沒有不一樣！」

車禍 社群

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