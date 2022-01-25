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如果你5年前在費城置產 現在資產增11萬

編譯洪毅／綜合報導
數據顯示，五年前在費城都會區以中位數買房的話，現在房屋淨值已增11萬元。(Getty Images)
數據顯示，五年前在費城都會區以中位數買房的話，現在房屋淨值已增11萬元。(Getty Images)

房價大漲讓許多買家吃不消；不過費城詢問報報導，房價上漲也代表擁有房屋的家庭財富增加，只要五年前於費城都會區買棟房，現在資產淨值就能增加11萬元，是家庭財富得以積累最首要的原因之一。

全國房地產經紀人協會(NAR)本月的數據顯示，如果在五年前於費城都會區以23萬4800元的房價中位數買房，現在的資產淨值增加的中位數為11萬2100元。

費城都會區10年前、15年前、30年前的房價中位數分別為21萬9600元、23萬6200元、12萬200元；10年前、15年前、30年前買房迄今，資產淨值增加的中位數分別為14萬5800元、14萬6800元、31萬4900元。

由於擁房者的房屋價值上揚，因此在進入房產市場換屋的時候，就比無房的首購族有更大的優勢；此外，房價上揚而增加的淨值，也讓擁屋者在修繕更新、支付學貸藥費、創業等方面的資金壓力更小。

NAR經濟學者蓋伊·科羅拉頓(Gay Cororaton)就表示，房價上漲讓擁屋者成為社會上的受益者，也讓他們的下一代有更好的經濟基礎；但也因為這樣的現實，因此任何有能力購屋的人，或許都應該投資在房產上，現在房價大漲也是換屋的好機會。

雖然房價有起有落，例如15年前買房的獲益，就會遭逢2009年金融風暴而不如10年前；但線上借貸平台LendingTree經濟分析師錢諾(Jacob Channel)表示，房價漲幅將在未來幾年趨緩，甚或與現在相比有所滑落，但是房產是長期資產，長線依然看漲。

科羅拉頓還表示，從房價大漲中受益的，主要還是高所得族群，應該要讓更多民眾得以擁有一間房屋，若欲如此，則要從擴大供給面下手，也就是興建更多房屋。

房價 費城 投資

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