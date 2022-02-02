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命理師拜拜教學 哪些行業的人可以拜哪些神？

湯鎮瑋
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

黃財神

藏名臧拉色波，寶生佛所化現，為五姓財神之一，諸財神之首，因身相黃色，故稱黃財神。是佛教密法的護法神祇，掌管無盡財庫，是諸財神領袖。本尊形象肚大身小，一面二臂，雙手有力，右手持摩尼寶珠，左手輕抓口吐珠寶的吐寶鼠，頭戴五佛寶冠，身著天衣，藍色蓮花及珠寶瓔珞作嚴飾，胸前掛烏巴拉念珠。左腳曲、右腳輕踩海螺寶，以如意坐安坐於蓮華月輪上。

適合拜黃財神的行業人員： 公司行號、店家、上班族、一般行政人員等。

咕嚕咕咧佛母

是《大自在祈請文》中「攝諸眾生心識作明母」的作明佛母，為藏傳佛教掌管權威的本尊，功德遍攝三界自在任運，所作皆能成就，其功德廣大勝深，無以比量。可增進人緣、權勢，受部屬、親友愛戴，圓滿生活各種世間之事業。

本尊形象為舞動之天女姿態，全身紅色，三目，四臂，莊嚴年少，姿態微妙，面孔半喜半嗔，半喜代表其圓滿清淨戒律的能力，半嗔代表降伏煩惱罪垢的能力；四臂各執優婆曇花所製成的弓、箭、鉤、索，象徵拯救陷於感情等所有煩惱困擾的眾生；一般右腳勾起作，左腳踏住著，全身光環圍繞，放射大紅光明。

適合拜咕嚕咕咧佛母的行業人員：業務人員、經紀人、演藝人員、公關等。

藥師佛

全稱是藥師琉璃光如來，與本師釋迦牟尼佛、阿彌陀佛為「橫三世」亦稱三寶佛，為東方淨琉璃世界的教主；常持誦藥師佛心咒，可以消災病散、健康長壽，使一切苦難眾生悉得安樂。形象為藥師佛全身藍色相好莊嚴，左手持缽盛滿甘露，右手持訶梨勒果（訶子藥）。

適合拜藥師佛的行業人員：醫生、護理人員、藥劑師等。

釋迦

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