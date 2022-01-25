「超重」就減班、降薪 前空姐曝：體重警察監督超嚴格

阿聯酋航空前空姐貝森稱，體重警察監督制超嚴格。取材自推特

阿拉伯聯合大公國的阿聯酋航空36歲前空姐貝森（Karla Bayson）日前透露，該公司要求員工加入「體重管理計畫」，若體重超過規定，將無法登機且會被扣薪。

2021年離職的貝森表示，「體重警察 」會定期監測員工體重，在她任職9年期間聽聞一些同事收到體重警告，並須在兩周減肥後驗收成果。貝森指出阿聯酋航空還有其他嚴格的規定，比方身上有刺青者不會被錄取。

另一名阿聯酋航空空姐杜卡里克（Maya Dukaric）也證實「體重警察」制度，稱他們偶爾會在機場 攔住空服員，向對方說：「嘿，寶貝。你須要放慢（體重增加）速度。」

一位在阿聯酋航空工作5年的匿名前人事部員工提到「體重管理計畫」旨在提供員工關於飲食和運動的建議，若員工達不到設定的體重目標，公司將祭出減薪等處罰。在2萬5000名機組人員中，約有150人參與計畫。

阿聯酋航空資歷10年的前空姐卡拉門（Duygu Karaman）在她任職倒數第3年，有位匿名同事抱怨她「太重」，迫使她加入「體重管理計畫」。

卡拉門解釋自己衣服尺寸是12（大約為L），體重為66公斤，航空公司認為她超重2公斤，開始紀錄她的身體質量指數 （Body Mass Index，縮寫為BMI），並會在登機前隨機抽查她的體重。

卡拉門說，營養部門沒有提供太多建議：「他們給了你一張A4紙，上面只寫著：『不要吃飯，不要吃麵包』這類每個人都知道的敘述。上面還提到要按時睡覺，但我因工作之故很難做到。」

卡拉門還稱有同事因體重問題而被「停飛」，不只薪水變薄、飛的班次也變少。她說，若參與體重管理計畫的員工達標，他們會被要求維持體重1年，1年間一旦超重，就會重新加入體重管理計畫。

卡拉門認為體重是浮動的，隨機抽查體重讓她感到心煩意亂。卡拉門現在進入大學進修營養師學程，她自認在阿聯酋航空工作的時間太長了，離職後的人生更快活。