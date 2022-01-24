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用中餐館幸運餅號碼買樂透 北卡老兵中400萬兆彩

編譯孫梁／綜合24日電
北卡羅來納州一名男子用中餐館的幸運餅號碼買兆彩獎券，結果中了400萬元 。(Getty Images)
北卡羅來納州一名男子用中餐館的幸運餅號碼買兆彩獎券，結果中了400萬元 。(Getty Images)

北卡羅來納州一名男子決定用中餐館的幸運餅號碼買樂透獎券，結果被財神眷顧，中到兆彩獎券(Mega Millions)400萬元大獎。

60歲的費羅(Gabriel Fierro)是服役32年的退役軍士長，他與妻子在北卡州夏洛特(Charlotte)的「紅碗中餐館」(Red Bowl)用餐時拿到一個幸運餅後，他說：「我平時買樂透獎券不用幸運餅號碼，但這次要試試運氣。」

按照幸運餅的號碼，費羅用三元買了一張兆彩獎券，又用一元加買了一張兆彩加倍券(Megaplier)，意味著如果中獎，獎金將會翻倍。

幸運餅號碼雖然讓費羅多花了一元，但結果也讓他目瞪口呆，他買的獎券是五個白球全對上，獲中100萬元，加倍券又使獎金翻了四倍，達400萬元。

費羅說：「接到中獎通知我愣了，查看獎券並出示給妻子，她以為是愚人節，要麼就是碰上詐欺。」在確認是真的後，費羅與妻子在家裡高興得邊跑邊叫。

費羅拿回家的稅後獎金是284萬401元，他表示大部分錢將用於投資，但在回家的路上要先買一瓶香檳慶祝。

費羅不是用幸運餅號碼買樂透的唯一中獎人，北卡州的傑克遜(Charles Jackson)說，他的孫女多年前給了他一個幸運餅，他2019年用上面的號買了一張勁球獎券，結果獲中3億4400萬元。

幸運餅似乎會給人帶來好運，民調網站538(FiveThirtyEight)表示，他們分析1997至2017年期間1000個幸運餅號碼與勁球獎號碼之間的關係，結果發現幸運餅號比隨機選取的號更幸運，用幸運餅的號碼花420萬元買獎券可獲得440萬元獎金，而隨機選號的420萬元只獲獎金170萬元。

538網站的分析人員說，幸運餅號的回報率高，可能是勁球獎的中獎號碼被寫到幸運餅上，或是用數千個號碼組合買了數千個樂透獎券，最終總會有一個中獎。用幸運餅號碼買樂透的中獎人很多，包括勁球獎在內，因此不能說他們幸運，也不能說他們的幸運餅號更幸運。

勁球 北卡羅來納州 中餐館

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