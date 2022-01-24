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烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

「想看戰爭」英男去年受困阿富汗暴紅 今年要去烏克蘭

編譯張君堯／綜合報導
英國一名大學生勞特里奇去年執意前往阿富汗「冒險」、最後因神學士掌權只能提前離開，爆紅的他如今又計畫前往局勢緊張的烏克蘭。（取材自推特）
英國一名大學生勞特里奇去年執意前往阿富汗「冒險」、最後因神學士掌權只能提前離開，爆紅的他如今又計畫前往局勢緊張的烏克蘭。（取材自推特）

英國一名大學生勞特里奇（Miles Routledge）去年執意前往阿富汗「冒險」、最後因神學士掌權只能提前離開，爆紅的他如今又計畫前往局勢緊張的烏克蘭

「每日郵報」報導，現年21歲的勞特里奇希望前往哈爾科夫（Kharkiv）、頓涅茨克（Donetsk）和克里米亞（Crimea）等地，由於目前烏克蘭面臨俄羅斯的入侵「迫在眉睫」，上述無一不是外交部建議不要前往的地點。

勞特里奇承認這簡直是自毀行為，但仍開玩笑地表示自己只買了單程機票「以防自己死了」，他還提到「我以前去過烏克蘭，所以我希望能看到一些新的東西，我想看戰爭，我想看看雙方的感受和意見，希望我能看到衝突的關鍵點」。

面對安全性的質疑，勞特里奇更表示「我會說我祝他們一切順利，但說實話，他們從來都不是我的聽眾，每一個針對我的激烈評論，背後都是我的朋友和我一邊吃著爆米花並嘲笑他們。無論他們的意見如何我都會繼續旅行，我甚至會回到阿富汗」。

勞特里奇去年就曾發下豪語「想去最危險國家旅行」，當時選擇阿富汗的他卻在抵達當地不久就接到神學士掌權的消息，讓他差點困在當地，此外，他還吹噓自己去過車諾比核事故現場並秀出照片。

阿富汗 烏克蘭 神學士

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