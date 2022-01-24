我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

「川普擬派軍隊扣留投票機」 眾院約談巴維理稱獲證據

現代陶淵明？男子隱居西藏景區 種田蓋屋6年才被發現

記者陳政錄／綜合報導
男子隱居西藏一景點六年，蓋木屋、生火做飯，近日被勸返回家。(視頻截圖)
男子隱居西藏一景點六年，蓋木屋、生火做飯，近日被勸返回家。(視頻截圖)

世界紛紛擾擾，隱居生活受到不少人嚮往，近日中國西藏林芝市一公安局就在例行巡邏時，查獲一名男子竟然已在國家級5A景區──雅魯藏布大峽谷隱居六年多，卻幾乎無人知曉，甚至自行搭建木屋、開荒種植農作物，被網友戲稱「現代陶淵明」、「中國貝爺」。

據瀟湘晨報報導，林芝市巴宜區魯朗鎮派出所指稱，該派出所員警近日在轄區排龍小集鎮巡邏時，發現一名形跡可疑男子，經查核後，發現該男林某因一直有隱居的想法，多年在中國各地徒步、騎車旅行，直到2015年11月旅行到了林芝市巴宜區魯朗鎮周邊後，就徒步進入大峽谷景區腹地西興拉內，開始了自給自足的生活，時間長達6年多。

據報導，該男在風景區腹地「就地取材搭建木屋，砍伐撿拾樹木取暖做飯，開墾荒地種植農作物，撿採林下植物資源」，一年只出居住地一兩次，基本與外界隔絕。

不過，由於林某違規進入保護林區、野外用火等行為，雖當地森林警察大隊和派出所認為「因違法行為情節輕微不予處罰」，但仍對他進行法治宣傳教育，簽訂法律告知書和守法承諾書，並安排解決戶籍證明、核酸檢測等問題，於2022年1月14日送至林芝米林機場，送回原戶籍地生活。

警察 公安 檢測

上一則

影／京都古色雪景後製「時光倒轉」 夢幻如奇蹟魔法

下一則

1月24日星座運勢 巨蟹幹勁十足 獅子理性消費

延伸閱讀

美化華埠行動委員會 新春社區送暖

美化華埠行動委員會 新春社區送暖
工商小啟

工商小啟
南京景區推「女性免費」優惠 竟遭投訴性別歧視

南京景區推「女性免費」優惠 竟遭投訴性別歧視
南京男穿日本動漫服遊玄武湖景區 被包圍要求脫下

南京男穿日本動漫服遊玄武湖景區 被包圍要求脫下

熱門新聞

哈士奇戈漢與牠的「同伴們」。 (取材自YouTube)

哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅

2022-01-20 19:30
美國一名公司執行長在推特分享自家員工的創意之舉。取材自推特

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

2022-01-22 08:38
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022-01-16 06:09
楊冪新廣告。翻攝自微博

楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量

2022-01-14 23:48
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022-01-15 06:09
虎斑貓上健身房連做19下仰臥起坐，讓網友自嘆弗如。(取材自Instagram)

肥虎斑突躺下「不間斷」仰臥起坐 動作萌翻網友

2022-01-22 01:33

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人