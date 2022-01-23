中獎通知寄到「垃圾郵件」 密西根女差點錯過300萬

密西根州兆彩中獎人羅拉‧史皮爾領取300萬元獎金後，展示中獎支票。(密西根州樂透局)

密西根州奧克蘭 郡(Oakland County)55歲女子羅拉‧史皮爾(Laura Spears)在查看垃圾信件時，無意間發現一封被遺漏的通知信，竟是通知她中了兆彩(Mega Millions)300萬元獎金。

去年史皮爾先是透過密西根樂透網MichiganLottery.com選購五個白球號碼02-05-30-46-61 ，在12月31日開獎後先贏得100萬元；後來又加上Megaplier的加注碼，讓獎金乘上三倍。

「我在臉書上看到廣告，說兆彩的獎金很高，所以我就買了一張試試手氣。」史皮爾說：「幾天之後，我在找一封別人寄給我的電子郵件時，我順便檢查了我的垃圾信件夾。」

她並表示：「我在那時才發現樂透公司寄來的信，說我中獎了；但我不敢相信，所以我就登入我的樂透帳戶再次確認，到現在我還是很難相信我竟然中了300萬！」

史皮爾至樂透局領取獎金後，如今她打算提前退休 ，並與家人分享獎金；她說：「我把密西根樂透公司加入我的安全聯絡人名單，這樣以後我才不會漏掉任何大獎。」

上次的兆彩頭彩是在去年10月22日開出，獎落亞利桑納州 的哈瓦蘇湖城 (Lake Havasu City)，獎金高達1億800萬元；而最近一次頭彩獎金則是3億7600萬元。

兆彩固定每周二和周五晚間開獎，每張彩券2元，但民眾可再多花1元購買加注碼，讓除了頭獎以外的獎項獎金翻倍，最高可翻五倍；全國45州，以及華盛頓特區和美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)的民眾都可參與。