我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真要開戰？國務院正式下令 撤離基輔大使館人員家屬

南加派對凌晨爆槍擊 釀4死1傷 疑幫派尋仇

中獎通知寄到「垃圾郵件」 密西根女差點錯過300萬

編譯林梅婕／綜合23日電
密西根州兆彩中獎人羅拉‧史皮爾領取300萬元獎金後，展示中獎支票。(密西根州樂透局)
密西根州兆彩中獎人羅拉‧史皮爾領取300萬元獎金後，展示中獎支票。(密西根州樂透局)

密西根州奧克蘭郡(Oakland County)55歲女子羅拉‧史皮爾(Laura Spears)在查看垃圾信件時，無意間發現一封被遺漏的通知信，竟是通知她中了兆彩(Mega Millions)300萬元獎金。

去年史皮爾先是透過密西根樂透網MichiganLottery.com選購五個白球號碼02-05-30-46-61 ，在12月31日開獎後先贏得100萬元；後來又加上Megaplier的加注碼，讓獎金乘上三倍。

「我在臉書上看到廣告，說兆彩的獎金很高，所以我就買了一張試試手氣。」史皮爾說：「幾天之後，我在找一封別人寄給我的電子郵件時，我順便檢查了我的垃圾信件夾。」

她並表示：「我在那時才發現樂透公司寄來的信，說我中獎了；但我不敢相信，所以我就登入我的樂透帳戶再次確認，到現在我還是很難相信我竟然中了300萬！」

史皮爾至樂透局領取獎金後，如今她打算提前退休，並與家人分享獎金；她說：「我把密西根樂透公司加入我的安全聯絡人名單，這樣以後我才不會漏掉任何大獎。」

上次的兆彩頭彩是在去年10月22日開出，獎落亞利桑納州的哈瓦蘇湖城 (Lake Havasu City)，獎金高達1億800萬元；而最近一次頭彩獎金則是3億7600萬元。

兆彩固定每周二和周五晚間開獎，每張彩券2元，但民眾可再多花1元購買加注碼，讓除了頭獎以外的獎項獎金翻倍，最高可翻五倍；全國45州，以及華盛頓特區和美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)的民眾都可參與。

奧克蘭 亞利桑納州 退休

上一則

蘋果秋季傳發表14款新裝置 史上最多

延伸閱讀

樂透業也發「疫」外財 南韓去年彩券銷售創新高

樂透業也發「疫」外財 南韓去年彩券銷售創新高
快閃新冠檢測站有假 採貨櫃、戶外帳篷等流動方式行騙

快閃新冠檢測站有假 採貨櫃、戶外帳篷等流動方式行騙
「快閃檢測站」大增 招搖撞騙要個資 官員籲民眾留意

「快閃檢測站」大增 招搖撞騙要個資 官員籲民眾留意
兆彩頭獎破3億元 華人彩民樂試手氣

兆彩頭獎破3億元 華人彩民樂試手氣

熱門新聞

哈士奇戈漢與牠的「同伴們」。 (取材自YouTube)

哈士奇神氣僅一時…百隻同伴「全軟腳」 哀怨神情暴紅

2022-01-20 19:30
美國一名公司執行長在推特分享自家員工的創意之舉。取材自推特

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

2022-01-22 08:38
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022-01-16 06:09
楊冪新廣告。翻攝自微博

楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量

2022-01-14 23:48
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022-01-15 06:09
虎斑貓上健身房連做19下仰臥起坐，讓網友自嘆弗如。(取材自Instagram)

肥虎斑突躺下「不間斷」仰臥起坐 動作萌翻網友

2022-01-22 01:33

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑