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加州迪士尼春節慶典登場 呈現與病毒共處景象

中央社／洛杉磯22日專電
去年因為疫情而停辦，加州迪士尼樂園的農曆春節慶典今年恢復舉行，招牌活動「花木蘭遊行」吸引遊客圍觀。中央社
去年因為疫情而停辦，加州迪士尼樂園的農曆春節慶典今年恢復舉行，招牌活動「花木蘭遊行」吸引遊客圍觀。中央社

儘管洛杉磯每天確診數以萬計，四處已是「與病毒共處」景象。加州迪士尼樂園近日農曆春節活動登場，遊客在戶外不需戴口罩，進場也不檢查疫苗證明。

Omicron變異株擴大流行，人口約1000萬的洛杉磯郡昨天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診4萬3091例，最近7天平均陽性率為17.78%。儘管如此，各大主題樂園在假日滿是人潮。

疫情依舊嚴峻，但美國人歷經2年防疫馬拉松，為了在心理疲乏與身體健康之間取得平衡，人人發展出一套與病毒共存的生活模式：沒有嚴格一致的防疫規範，靠個人努力自保。

迪士尼春節慶典去年因為疫情停辦，暌違2年重新回到加州冒險樂園，儘管染疫人數仍然居高不下，但園區內遊客人潮不減，防疫功夫做到什麼程度全看個人，戶外空間不戴口罩已占多數。

加州迪士尼樂園去年4月重新開門，逐步放寬限制，如今園區內僅限室內空間要求遊客戴口罩，在戶外空間不需戴口罩，排隊也不必保持社交距離。遊客入園時無須出示疫苗證明。

鑼鼓聲中，加州迪士尼樂園每年農曆春節的經典活動「花木蘭遊行」熱鬧登場。除了固定班底花木蘭、木須龍向遊客招手，更有「小熊維尼」故事中的跳跳虎（Tigger）加入，歡慶虎年到來。

加州冒險樂園每年在農曆新年期間，舉行為期一個月的春節慶典，以象徵喜氣的紅色布置園區，設置多處美食攤位，供應期間限定的炒麵炒飯、刈包、獅子頭、叉燒包等亞洲美食。

春節活動期間，每天固定時段，扮演花木蘭、跳跳虎的舞者就會登上花車，在大道上向遊客揮手，互道新年快樂。商品攤位上，遊客選購紅色搭配金色的春節商品，T恤上用華語寫著「金虎鬧春」。

園區內人潮洶湧，有如疫情前景象，但仍可窺見疫情影響。迪士尼卡通的人偶演員無法像疫情前一樣與遊客擁抱互動，拍照時必須保持距離；雖沒有強制，不少遊客自主戴口罩；很多人新年願望是「疫情退散」。

園區一角的許願牆，遊客拿著紅紙寫下新年願望。戴著口罩與米奇頭飾的愛蜜莉（Emily）向中央社記者表示，她的新年願望是希望COVID早日退散，朋友聚會不再需要戴口罩。友人莎拉（Sarah）補充說，希望世界恢復正常，不要再有人生病了。

加州迪士尼樂園舉行農曆春節活動，園區內設置許願牆，供遊客寫下新年願望，許多人共同...
加州迪士尼樂園舉行農曆春節活動，園區內設置許願牆，供遊客寫下新年願望，許多人共同新年願望都是疫情退散。中央社
儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未解，加州迪士尼樂園人潮恢復往日...
儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未解，加州迪士尼樂園人潮恢復往日光景，遊客入園在戶外空間不強制戴口罩。中央社
加州迪士尼樂園舉行為期一個月的農曆春節慶典，「小熊維尼」故事中的卡通人物「跳跳虎...
加州迪士尼樂園舉行為期一個月的農曆春節慶典，「小熊維尼」故事中的卡通人物「跳跳虎」與遊客合照，迎接虎年。中央社
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未解，加州迪士尼樂園為了防疫，卡通人...
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未解，加州迪士尼樂園為了防疫，卡通人物花木蘭演員與遊客拍照時用繩索畫出安全距離。中央社

口罩 主題樂園 疫情

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