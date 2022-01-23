殘缺難民父子照引迴響 全家赴義大利展開新生

這是今年西恩納國際攝影大賽「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。（取自Mehmet Aslan推特）

一張失去一條腿的敘利亞難民父親舉起天生無四肢兒子的照片，奪下去年國際攝影 大賽首獎，並引發廣大迴響。一家人在大賽主辦單位協助下，前往義大利 展開新生活。

「紐約時報」報導，在西恩那國際攝影大賽（Siena International Photo Awards，SIPA）主辦單位協助下，照片中的父親納札爾（Munzir El Nezzel）和他的兒子穆斯塔法（Mustafa），與家人一起從土耳其前往義大利。一家人多年前因為戰亂從敘利亞逃至土耳其。

6歲的穆斯塔法20日在安卡拉（Ankara）登機前拍攝了一段影音訊息，他在影片中笑得燦爛說道：「我們來了，謝謝你們。我們愛義大利。」他和父母及1歲、4歲的妹妹一同前往義大利。

土耳其攝影師阿斯蘭（Mehmet Aslan）拍下父子燦笑的照片，標題是「生活的艱辛」（Hardship of Life）。這張作品從數千張照片脫穎而出，去年奪得西恩那國際攝影大賽首獎。

納札爾是在一個市場遇到爆炸而受傷，後來舉家逃到土耳其。穆斯塔法則罹患先天性四肢切斷症（tetra-amelia）。阿斯蘭在土耳其南部靠近敘利亞邊界的地方遇見兩人，去年1月拍下這張照片。

這張感人且令人震撼的照片登上義大利媒體頭版，並透過社群媒體傳播至全世界，促使攝影大賽主辦單位採取行動，展開募款來幫助父子倆。

主辦單位聯繫了外交官員、醫院、復健中心，以及西恩那的天主教區來收容這家人，好讓穆斯塔法和父親能夠接受治療，裝上義肢。

約6年前開辦西恩那國際攝影大賽的工程師萬圖瑞（Luca Venturi）說：「這張照片打破所有想像。我們也希望能打破幫不上忙的恐懼，替這家人做些什麼。」

義大利能基於人道救援理由發布簽證 ，但難民必須獲得本地組織贊助，處理文書作業並提供金援。

受到眾籌活動成功鼓舞，這個非營利的攝影大賽主辦單位決定贊助納札爾一家。萬圖瑞說：「這是每個人的夢想。」

萬圖瑞在義大利與有關單位聯繫，想方設法把這家人從土耳其帶到義大利，同時利用Google翻譯成阿拉伯文，透過WhatsApp與納札爾保持聯繫。

他還傳送了西恩那的城市空拍圖給納札爾，對過去10年都沒有電視的一家人解釋，他們未來要住在什麼地方。

納札爾的反應總是驚嘆連連。萬圖瑞說，當他這個月告訴對方，全家人簽證已經核發下來，「他們不可置信」。穆斯塔法在影片中連翻筋斗，笑著對他大喊「我愛你」。

穆斯塔法之所以生來沒有四肢，是因為他的母親懷孕時在敘利亞戰亂中吸入神經毒氣，必須服藥而導致。他需要接受長期治療，未來才能夠行走或獨立生活。他目前被父母背在背上行動，兩個妹妹在家中也會幫忙他。

義大利的義肢專家將在未來幾週與父子倆見面，替他們設計義肢。父親因為是成人，治療方案將較為單純。專家表示，他在數週內就能重拾大部分的行動能力。6歲的穆斯塔法則較具有挑戰性。

穆斯塔法會從較容易適應的上肢開始，工程師未來會替他設計下肢義肢，與他的髖部連結。隨著他年紀增長，義肢也必須隨著成長的身體做出調整。