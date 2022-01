改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

多數人對於辦公室的印象,應該就是電腦、鍵盤、辦公桌椅;但一名美國員工不滿足於此,並大幅改造個人的辦公空間,讓他的老闆驚訝到將改造後的成果拍照上傳社群媒體 ,而照片一出,許多國外網友都表示好羨慕。

美國奧克拉荷馬州 一家販售生活用品的公司執行長,近日在推特上分享一張照片,該執行長表示,一名新員工詢問他能不能裝飾自己的辦公空間,他原以為只是簡單的布置,沒想到成果令人大開眼界,而該名執行長更將其拍照留存。

照片中,可以看到辦公桌和牆面、地板全都變成木質紋路的樣貌,辦公椅改成皮質座椅,地板上更舖有黑色毛毯;除此之外,牆面更貼上帶有窗框的假山湖景照片和數張裝飾貼紙,空間裡還有兩座煤氣燈、假壁爐,以及一個填充的馴鹿頭,辦公空間形同一間小木屋。

讓該執行長訝異的是,該名員工事後表示,自己已經稍微收斂,原本其實還會加裝一個正宗的小屋吊燈(cabin chandelier),但在掛上之前,便意識到可能有點過頭了。

國外網友們看到後紛紛表示好羨慕,並指出隔間辦公室令人鬱悶的缺點,「隔間是不人道的」、「在小隔間裡度過的歲月是我一生中最糟糕的歲月,應該要慶祝將這個空間變得人性化的嘗試」、「本來就會長時間待在公司,只要確保完成工作、不影響他人,讓空間變得舒適一點也無妨」、「讓空間能像家一樣,員工的忠誠度和生產力會高得多」。

而該執行長也分享最新進度,表示這名員工已獲得年度最佳裝飾獎,公司未來也將為每個員工制訂辦公空間的個性化、裝修預算 ,期待看見每個員工的創意。

Recently one of our newest team members asked if he could decorate his cubical. When I said yes, I wasn't expecting this... pic.twitter.com/ovivyQbwDL