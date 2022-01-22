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改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名公司執行長在推特分享自家員工的創意之舉。取材自推特
美國一名公司執行長在推特分享自家員工的創意之舉。取材自推特

多數人對於辦公室的印象，應該就是電腦、鍵盤、辦公桌椅；但一名美國員工不滿足於此，並大幅改造個人的辦公空間，讓他的老闆驚訝到將改造後的成果拍照上傳社群媒體，而照片一出，許多國外網友都表示好羨慕。

美國奧克拉荷馬州一家販售生活用品的公司執行長，近日在推特上分享一張照片，該執行長表示，一名新員工詢問他能不能裝飾自己的辦公空間，他原以為只是簡單的布置，沒想到成果令人大開眼界，而該名執行長更將其拍照留存。

照片中，可以看到辦公桌和牆面、地板全都變成木質紋路的樣貌，辦公椅改成皮質座椅，地板上更舖有黑色毛毯；除此之外，牆面更貼上帶有窗框的假山湖景照片和數張裝飾貼紙，空間裡還有兩座煤氣燈、假壁爐，以及一個填充的馴鹿頭，辦公空間形同一間小木屋。

讓該執行長訝異的是，該名員工事後表示，自己已經稍微收斂，原本其實還會加裝一個正宗的小屋吊燈（cabin chandelier），但在掛上之前，便意識到可能有點過頭了。

國外網友們看到後紛紛表示好羨慕，並指出隔間辦公室令人鬱悶的缺點，「隔間是不人道的」、「在小隔間裡度過的歲月是我一生中最糟糕的歲月，應該要慶祝將這個空間變得人性化的嘗試」、「本來就會長時間待在公司，只要確保完成工作、不影響他人，讓空間變得舒適一點也無妨」、「讓空間能像家一樣，員工的忠誠度和生產力會高得多」。

而該執行長也分享最新進度，表示這名員工已獲得年度最佳裝飾獎，公司未來也將為每個員工制訂辦公空間的個性化、裝修預算，期待看見每個員工的創意。

奧克拉荷馬州 社群媒體 預算

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