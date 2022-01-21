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就是要放閃 SWATCH情人節表 愛心圖案夜裡也會發光

記者曾智緯／即時報導
SWATCH因應情人節到來，推出了3款系列限定表款。SWATCH提供
SWATCH因應情人節到來，推出了3款系列限定表款。SWATCH提供

農曆新年之後，馬上就要迎來2月14日的情人節，在這個專屬戀人的節日，SWATCH也因應這個讓人期待的日子到來，推出了3款系列限定表款，讓情侶更能高調放閃。

SWATCH針對情人節準備了以生物來源物料製成的兩款戀人HALF腕表，一白一紅的配色，最大特點就是，表盤上的圖案，便以對比方式呈現，恰巧把愛心分成兩半，象徵彼此都在找尋讓自己心動的「另一半」。而且，SWATCH還把其中一半的愛心，覆上超亮的夜光塗層，因此即使是漆黑一片，也能看到手上表款，閃閃發亮，要低調都難。不同配色，還能搭配成對表，讓人能高調示愛；若一次買兩只，SWATCH還會額外附上「每分每秒都有你」（You are the minutes of my hours）的對表包裝盒。

不僅有能放閃的表款，SWATCH還在乎談戀愛時的心情轉變，因此在Gent系列中，打造了一款能述說只有戀人才懂的表款，而且每日都可變化，呼應了愛情的酸甜苦辣就像是坐雲霄飛車般讓人心情高潮迭起。SWATCH在這款限定表的2點鐘位置特殊日期窗，設計了包括彩虹等12種小圖示，讓人可以隨心情而自行變換，互動性十足。如果，這些表款還是不能滿足喜愛特別風格的消費者，SWATCH也歡迎大家自行來設計，在Swatch X You訂製系列裡，同樣推出了情人節限定畫布，從表盤到表帶都能展現滿滿的心意，再搭配個人巧思，打造獨一無二的個性化腕表，讓另一半戴上你的無限愛意。

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