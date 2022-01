就是要放閃 SWATCH情人節表 愛心圖案夜裡也會發光

SWATCH因應情人節到來,推出了3款系列限定表款。SWATCH提供

農曆新年之後,馬上就要迎來2月14日的情人節,在這個專屬戀人的節日,SWATCH也因應這個讓人期待的日子到來,推出了3款系列限定表款,讓情侶更能高調放閃。

SWATCH針對情人節準備了以生物來源物料製成的兩款戀人HALF腕表,一白一紅的配色,最大特點就是,表盤上的圖案,便以對比方式呈現,恰巧把愛心分成兩半,象徵彼此都在找尋讓自己心動的「另一半」。而且,SWATCH還把其中一半的愛心,覆上超亮的夜光塗層,因此即使是漆黑一片,也能看到手上表款,閃閃發亮,要低調都難。不同配色,還能搭配成對表,讓人能高調示愛;若一次買兩只,SWATCH還會額外附上「每分每秒都有你」(You are the minutes of my hours)的對表包裝盒。

不僅有能放閃的表款,SWATCH還在乎談戀愛時的心情轉變,因此在Gent系列中,打造了一款能述說只有戀人才懂的表款,而且每日都可變化,呼應了愛情的酸甜苦辣就像是坐雲霄飛車般讓人心情高潮迭起。SWATCH在這款限定表的2點鐘位置特殊日期窗,設計了包括彩虹等12種小圖示,讓人可以隨心情而自行變換,互動性十足。如果,這些表款還是不能滿足喜愛特別風格的消費者,SWATCH也歡迎大家自行來設計,在Swatch X You訂製系列裡,同樣推出了情人節限定畫布,從表盤到表帶都能展現滿滿的心意,再搭配個人巧思,打造獨一無二的個性化腕表,讓另一半戴上你的無限愛意。