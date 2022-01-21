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現場連線被撞 西維州敬業女記者扶起攝影機 繼續報新聞

編譯周辰陽／綜合報導

美國西維吉尼亞州一位地方電視台記者19日晚間正要進行現場連線報導，但還沒來得及開口，就被一輛汽車撞上，只見她一邊跟棚內主播報平安，接著更自行把攝影機扶起和完成原定的報導。

NBC新聞報導，該頻道西維吉尼亞州杭廷頓（Huntington, WV）分台《WSAZ》的記者尤爾基（Tori Yorgey）當時跟主播伊爾（Tim Irr）正進行現場連線，準備報導當地天候和一處總水管破裂。

從新聞畫面可見，手持麥克風的尤爾基面對著鏡頭，伊爾唸完稿頭後請她進行播報，一輛正在轉彎的汽車隨即撞上尤爾基身體右後半側。只見她踉蹌向前，將攝影機跟著撞倒在地。

來源：NBC News

目擊事件經過的伊爾跟觀眾很快就聽到尤爾基大喊，「喔，我的天啊，我剛被一輛車給撞了，但我沒事」、「我們都沒事」。當開車的女士詢問她有沒有事時，尤爾基立刻回答，「我沒事，對，妳知道，這是為妳電視直播！沒事，我其實在大學也被車撞過，就像這樣，我超開心我沒事！妳沒事，我們都沒事」。

接著，尤爾基自己扶起攝影機與燈光，隨後重新站到鏡頭的前方。伊爾立刻確認她是不是真的沒事，她則答稱大家都沒事，接著又對開車的女士說，「妳太貼心了，妳沒事」。聽到對方道歉，尤爾基則說「沒事（It's all good）」。

尤爾基隨後告訴伊爾，「不過，那位女士太好了，她不是故意的，這是一場意外，我知道是這樣」，接著無縫接軌完成原定的現場報導。她在事後受訪表示，事情發生得太快了，以至於她一開始沒有意識到自己被車撞倒，但感覺還好，只是背部跟右腿有點疼痛，「我去檢查了，沒有骨折，他們說我會疼上一點時間」。

美國西維吉尼亞州杭廷頓的WSAZ電視台記者尤爾基19日晚間正要進行現場連線報導，...
美國西維吉尼亞州杭廷頓的WSAZ電視台記者尤爾基19日晚間正要進行現場連線報導，但還沒來得及開口，就被一輛汽車撞上，只見她一邊跟棚內主播報平安，接著更自行把攝影機扶起和完成原定的報導。（畫面翻攝自YouTube／NBC News）

西維吉尼亞州 攝影 汽車

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