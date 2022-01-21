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「魷魚遊戲宇宙」要來了？Netflix證實：會拍第2季

中央社／首爾21日電
「魷魚遊戲」是Netflix史上最受歡迎的原創作品，確定將拍第二季，男主角李政宰也將回歸。（圖：Netflix提供）
「魷魚遊戲」是Netflix史上最受歡迎的原創作品，確定將拍第二季，男主角李政宰也將回歸。（圖：Netflix提供）

韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game）去年為Netflix收穫大量人氣，Netflix共同執行長薩蘭多斯首次證實「魷魚遊戲」會拍第二季，男主角李政宰將回歸；南韓內容總監姜東漢也透露，導演黃東赫「有很多優秀的點子」。

多家韓媒報導，薩蘭多斯（Ted Sarandos）在Netflix 2021年第四季財報發表會上首次證實魷魚遊戲將拍攝續集，他在媒體詢問該劇是否會拍第二季時回覆「當然」，並透露「魷魚遊戲宇宙現在才正要開始」。

黃東赫去年接受媒體專訪時雖曾提及拍攝續集的可能性，但這是Netflix官方首次給予肯定答覆。

魷魚遊戲描述456名為生活所困的玩家，為贏得高額獎金以翻轉人生而加入一場賭上性命的遊戲。該劇去年9月在Netflix上架，17天內就吸引超過1億用戶觀看，成為Netflix史上最受歡迎的影集。

Netflix先前為魷魚遊戲投資2140萬美元製作經費，有鑒於魷魚遊戲第一季帶來的紅利，彭博報導預測，Netflix對第二季的投資金額可能提高至9億美元。

韓媒Newsis報導，Netflix南韓內容總監姜東漢（譯音）日前也透露正與黃東赫及製作公司進行密切討論，「導演有許多優秀的點子，若有新消息會盡快與大家分享」。

據Netflix統計，南韓內容作品在平台上架兩年期間，平台用戶花費在收看南韓作品的時間成長近六倍，可見南韓作品的吸引力。魷魚遊戲、地獄公使等原創韓劇帶來熱烈迴響，也讓Netflix今年預計上架的南韓作品數量從去年的15部大增至25部。

Netflix 魷魚遊戲 南韓

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