室內驚見「超巨大白色麻糬」吸氣膨脹中 尊貴身分曝光

超級胖嘟嘟的白色氣球鳥，真實身分是日本國寶鳥「岩雷鳥」。 （取材自市立大町山岳博物館 付属園推特）

大自然中總有一些生物可愛到令人大開眼界，最近有一隻「氣球鳥」在網路上爆紅，只見一隻長得有點像是猛禽類的鳥，有著又大又胖的白色身軀，乍看就像是一顆超巨大白色氣球，許多人紛紛好奇這隻鳥是什麼品種，結果竟然是日本 特有的「岩雷鳥」，同時也是該國的「特別天然紀念物」。

綜合媒體報導，日本長野縣市立大町山岳博物館附屬動植物園 在推特上傳一組照片，貼文寫著「圓形大福妖精降臨」，照片裡面有一隻超級胖的白鳥，直挺挺地站著東張西望，模樣相當可愛，就像是一團超大白麻糬，許多網友都很好奇這隻鳥的真實身分。園方表示這是日本特有的岩雷鳥(Rock ptarmigan)，岩雷鳥自古以來就被日本人所崇拜，棲息在高山上的牠們被尊稱為「神之使者」。

超級胖嘟嘟的白色氣球鳥，真實身分是日本國寶鳥「岩雷鳥」。 （取材自市立大町山岳博物館 付属園推特）

由於日本在明治維新後大量現代化開發，威脅到岩雷鳥的棲息地導致該種鳥類數量不斷銳減，曾經數量銳減到全日本剩不到2000隻，在1910年岩雷鳥被指定為「狩獵禁止鳥獸」，更於1955年被指定為「特別天然紀念物」。經過多年來的保育，如今已經有不錯的起色。岩雷鳥特殊的地方在於冬天時牠們的羽毛顏色會變白，全身雪白的牠們在雪地中很難被發現，而且最神奇的是不同於一般野鳥，岩雷鳥不懼怕人類，靠近牠們也不會逃開。

照片至今已吸引超過3萬人按讚，也吸引不少網友留言，有網友說好像正在充氣的白色氣球、「全身毛茸茸的好可愛」，也有人說看起來好像一顆大麻 糬。