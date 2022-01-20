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奇葩老闆防員工偷懶 竟沒收全公司鍵盤上的「Alt鍵」

 聯合新聞網 / 綜合報導
中國一名員工上班時發現全公司的Alt鍵都不見了，沒想到兇手竟是自家老闆。圖為示意圖。（Ingimage）
中國一名員工上班時發現全公司的Alt鍵都不見了，沒想到兇手竟是自家老闆。圖為示意圖。（Ingimage）

連這個都要偷？近日，中國一名員工上班時發現，鍵盤上的Alt鍵不翼而飛，更扯的是，他繞了辦公室一圈，竟發現大家的Alt鍵都消失了。詭異的情景也讓他相當困惑，遂調了監視器畫面抓小偷，不料卻發現兇手就是自己人，竟是老闆將大家的Alt鍵「一一帶走」，讓他相當傻眼。

據鳳凰網報導，事件發生在福建省福州市的一家公司，日前，一名男員工上班時發現鍵盤上的Alt鍵不見了，更離譜的是，他繞了辦公室一圈發現，全公司沒有一個人的鍵盤上有Alt鍵，所有的Alt鍵都憑空消失，讓他相當驚訝。

隨後，男員工調監視器抓小偷，卻意外發現「熟面孔」，原來偷走Alt鍵的罪魁禍首就是自家老闆。監視器清楚拍到，該名老闆親自走到每個人的座位，一個接一個地拔下鍵盤上的Alt鍵，拔完後便瀟灑離開現場。

該名男員工表示，要快速關閉視窗（Alt+F4）或切換視窗（Alt+Tab）時，都會需要用到Alt鍵，他推測老闆應該是為了防止員工偷懶，才會使出這種詭異的招式。

然而對於老闆的「防偷懶手段」，員工早已見怪不怪。男員工表示，老闆為了不讓同仁們躲在廁所偷懶，曾在廁所內安裝訊號干擾器，讓你一進洗手間就斷了訊號。另外，為預防員工花太多時間用餐或中午時間找不到人，老闆規定大家要統一訂便當，用餐時間一個也跑不掉。

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