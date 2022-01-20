迪士尼彩繪稻田現身屏東 三眼怪、格魯特都來了

2022屏東熱博取得台灣華特迪士尼公司圖像授權，將以旗下五大標誌性品牌，包含「迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理」等品牌中綠色經典角色，透過巨型彩繪稻田，夢幻繽紛的花海隆重呈現。(圖:屏東縣府農業處提供)

台灣屏東熱帶農業博覽會是每年春節期間旅遊一大盛事，今年屏東熱博取得台灣華特迪士尼 公司圖像授權，將以旗下五大標誌性品牌，包含「迪士尼、皮克斯、漫威 、星際大戰、國家地理」等品牌中綠色的經典角色，透過最吸睛的巨型彩繪稻田，夢幻繽紛的花海隆重呈現，讓遊客和最喜歡的角色人物一起拍照打卡。

屏東縣長潘孟安今天在臉書 （Facebook）貼文指出，屏東農民太厲害，迪士尼「奇妙仙子」、皮克斯「三眼怪」、漫威「格魯特」、星際大戰「古古」到國家地理的「草鴞」，栩栩如生壯麗呈現在屏東。

他說，「全世界首次曝光！『迪士尼巨型彩繪稻田』在屏東熱博種出來了」，打造最歡樂的農業博覽會，屏東熱博22日即將開幕，除了除夕（31日）休園外，一路開園到2月28日，陪大家過好年。

今年屏東熱帶農業博覽會在1 月22日開幕至2月28日，展期計37天（除夕休園），推出九大農業主題，將屏東農、漁、畜、林等農業精華多元呈現。

九大農業主題包括，屏東道之驛「農業物產館」啟動試營運，一樓販售本縣地方農特產品，二樓設有迪士尼快閃店及歷屆熱博回顧展，遊客可在館內二樓及三樓長廊觀賞迪士尼彩繪稻田。