「瘋狂中大獎」賓州男4中彩券 累積獎金逾460萬

55歲的賓州男子盧奇亞諾已經有四次樂透中大獎的經驗，累積獎金約460萬元。(取材自臉書)

儘管彩券中大獎機率往往比遭雷擊還低，但55歲的賓州 男子盧奇亞諾(Mike Luciano)一生中卻已有四次中大獎經驗，累積獎金約460萬元。

據賓州當地媒體報導，盧奇亞諾首次中獎於1999年，當時中了10萬元，而後2016年第二次中獎，獎金高達300萬元；去年第三次中獎，獎金50萬元，最近一次中獎則是他於本月6日在764公路Rutter's彩券行購買的一張彩票，只花20元就讓他抱回100萬元的大獎。

對於他人生中多次中大獎的經驗，盧奇亞諾也感到不可思議；他說：「我不知道我為什麼這麼幸運，人生中多次贏得大獎；大多數人在一生當中，能中得一次大獎就不錯了，我居然中了這麼多次，這真的太難以置信了。」

不過，盧奇亞諾同時指出花這麼多錢買彩票不是一個好習慣，不鼓勵大眾因為聽了他的故事就瘋狂買彩券；他說：「我承認我有點上癮，但我相信沒人能像我一樣中這麼多次獎，所以我認為大家買彩券沒關係，但要量入為出，不要大筆投資 ；我不希望大家認為發生在我身上的事也會發生在他們身上。」

此外，盧奇亞諾的姓氏也令人聯想到1920年代叱吒美國黑幫，有「所有老大的老大」(capo di tutti i capi)稱號的義大利 裔黑幫老大「查理．『幸運』．盧奇亞諾」(Charles "Lucky" Luciano)；不過由於查理．盧奇亞諾1962年於義大利拿坡里(Napoli)辭世時一生無子，中四次大獎的盧奇亞諾與查理．盧奇亞諾並無任何血緣關係；然而，拿查理．盧奇亞諾的綽號「幸運」來形容中四次大獎的盧奇亞諾再適合不過。