我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約布朗士再發生慘烈大火 1死9傷 疑瓦斯爆炸

一洲焦點／都會治安敗壞亞裔首當受害、拜登就任一周年

英國小資女分享省錢秘訣「3天原則」 月省超300元

聯合新聞網 / 綜合報導
上班賺錢不容易，如何「節流」更是一門大學問。圖為超市購物示意圖。(Pexels)
上班賺錢不容易，如何「節流」更是一門大學問。圖為超市購物示意圖。(Pexels)

上班賺錢不容易，如何「節流」更是一門大學問。根據英國媒體《利物浦迴聲》（Liverpool Echo）報導，在咖啡店工作的英國女子莉（Annie Ley）靠著自己規畫的幾招省錢秘訣，平均一個月竟可以省下超過300美金花費。

預先買禮物，避開商品昂貴期

莉表示，她會事先買好未來一年需要送出的禮物，避開禮物需求高峰期，避免「買貴」成了冤大頭，「我會囤一些禮物起來，像是美妝禮盒、拼圖、玩具之類的。」她也提醒，聖誕節過後尤其適合購物，因為商品的價格會便宜許多，「但如果是要送食品，要記得確定食物的可食用日期。」

「三天原則」，落實理性購物

莉認為，最佳的購物時間落在在晚上七點左右，她會先列出購物清單，才出發超市，確保自己不會購買不需要的商品，「只在需要的時候，買需要的東西。」

不過，當看到喜歡但非必須的商品時，莉會謹守「三天原則」：先拍起來，過了三天真的想要，才去購買。她表示，「這可以稍稍中止購物衝動，讓我想清楚後才行動，避免買了，卻又閒置在抽屜的某個角落。」

為了減少購物慾望和衝動購物，莉也刪除手機裡所有的購物軟體，「在手機上滑購物網實在太方便了，直接不看幫我省了好多錢。」

折扣代碼一把抓！不放過任何打折機會

儘管莉屏蔽掉多數購物網站的誘惑，她仍然善用網路購物資訊來省錢。莉表示，「我很少在沒有使用折價券的情況下購物。」她指出，社群媒體上有許多「折扣分享社團」，她會在裡頭蒐集折價代碼資訊和運費折扣券，「有些甚至可以打到七五折！」

手機 英國 社群媒體

上一則

雲南西雙版納首次發現「版納傘虎」

延伸閱讀

特赦組織示警：勿讓北京冬奧成中國體育洗白機會

特赦組織示警：勿讓北京冬奧成中國體育洗白機會
央行提前升息預期濃厚 美債殖利率衝破2%幾成定局

央行提前升息預期濃厚 美債殖利率衝破2%幾成定局

英國媒體搞烏龍 中餐賀年食譜 竟配冥錢裝飾

英國媒體搞烏龍 中餐賀年食譜 竟配冥錢裝飾
俄將聯合白俄軍演 軍隊和裝備已抵達 烏克蘭三面受敵

俄將聯合白俄軍演 軍隊和裝備已抵達 烏克蘭三面受敵

熱門新聞

楊冪新廣告。翻攝自微博

楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量

2022-01-14 23:48
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022-01-15 06:09
一名網友用洗碗精清潔馬桶後大讚超好用。（取材自ingimage）

他拿洗碗精清潔馬桶大讚「超好用」 還有人當洗衣精用

2022-01-14 21:04
美國德州少女蘿斯出生不久即被診斷出早衰症，這種疾病導致她快速老化、從小像個老婦，但她不畏病痛與外界眼光，樂當累積數百萬粉絲的「網紅」。取材自Instagram

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

2022-01-14 08:52
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022-01-16 06:09
美國一位男子聲稱自己的生殖器因為新冠確診而縮小約4公分，也對他在床上能力的自信產生深刻影響。一位泌尿科醫師表示，「新冠陰莖」是真實現象，亦即男性生殖器的尺寸會因血管受損縮小。（示意圖，本報資料照片）

從沒想過的新冠副作用 他生殖器縮短了3.8公分

2022-01-13 01:11

超人氣

更多 >
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援