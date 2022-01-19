真的沒修圖…戰鬥民族養巨貓 還不到2歲就長到12.5公斤

俄羅斯女子米尼娜抱著自己的寵物「小貓」克菲爾合影。克菲爾的體積是如此龐大，以至於人們經常把牠誤認成一隻狗。畫面翻攝：The Sun/SWNS

俄羅斯 一名女子的寵物貓體積是如此龐大，以至於人們經常把牠誤認成一隻狗。更加令人吃驚的是，這隻「小貓」甚至還沒有完全長大。

LADbible與西南新聞社（SWNS）報導，俄羅斯舊奧斯科爾（Stary Oskol）的居民米尼娜（Yulia Minina）約2年前買下當時只是一隻小貓的克菲爾（Kefir）。但在過去幾個月間，克菲爾長到如此巨大，連身為飼主的米尼娜都感到震驚。實際上，克菲爾實在太大了，第一次看到牠的人甚至會以為見到了一隻狗。

米尼娜承認，她甚至想像不到一隻普通的貓寶寶竟能長成如此一隻巨貓，「牠不只外表長得高大，還很聰明，總是表現得很冷靜。克菲爾的神情大體上就像一個人一樣，有著一副令人望而生畏的外貌，但牠是一個非常溫柔親切又謙虛的孩子」。

米尼娜表示，當朋友跟熟人登門拜訪時，所有的注意力都集中在一年又十個月大的克菲爾身上，重12.5公斤的牠也樂意准許外人撫摸自己，「但當陌生人來到家裡，每一個人都先將牠跟一隻狗弄混。牠還有著一個習慣，就是晚上喜歡爬到我身上睡覺。當牠還是小貓時，並沒有給我帶來任何不便，但牠現在變得又大又重，當然很難像那樣睡覺了」。

米尼娜否認自己修過克菲爾的照片，「我不用Photoshop，牠仍被認為是一隻小貓，緬因貓（Maine Coons）成長到3至4歲，因此我覺得牠應該會變得更大」。