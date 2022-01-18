虎年運勢曝光 這年次出生「將獲得超乎想像的成功」

徐震諒鑽研命理多年。圖／人生後運規劃師徐震諒提供

虎年即將到來，「人生後運規劃師」徐震諒推出「十二生肖每日運勢寶典」電子書，幫助民眾未雨綢繆。徐震諒指出，雖然同是虎年，但不同年紀的虎爺、虎姐們卻不同運，把握好先天氣運與後天行運，下手大膽，布局狠準，收手快速，是為安然度過虎年的神機妙法。尤其虎年將有大事發生，建議各生肖提早做準備，化危機為轉機。

整體來說，2022年虎年是具挑戰的一年，中美之間的緊張關係將為世界帶來極大動盪。雖然看來局勢頗亂，但有心者可在其中找出機會。徐震諒建議，企業主可提前為企業觸角重新布局，掌握時機擴張事業版圖。如食品業、金融業等傳產業，將因中美交戰而得到意外收益。

對於2021年掀起的「元宇宙 」題材來說，有心投資 的各行各業就要提高警覺了。徐震諒表示，「元宇宙」項目多且龐雜，要想在其內暢快飛翔而賺到錢，切莫跟風，必須審慎找對標的，把握時機，設定獲利點，就可落袋為安。尤其賺錢莫貪心，一定要仔細研究，不要跟錢過不去， 而明年是「水虎年」，運財來得快且急。後運屬金，對一般股市散戶而言，投資宜往金融股、ETF下手，否則水流亦容易沖走財富，「明年宜守，若轉守為攻也需見好就收」。

徐震諒另點出，1974年次的老虎雖然犯太歲，但由於本命後天的水，配合今年後天運勢的金，「金生水」完美搭配，仍可在事業、投資上乘勝追擊。「2022年想做的事就別再等了，趕緊放手一搏，你將獲得超乎想像的成功。」但仍須嚴防血光意外之災。至於1986年出生的老虎後天氣運屬火，2022年可能會遇上幾樁令人火大的事，但無論如何，請保持冷靜，千萬別發脾氣。面對疾病等困擾，還是小心駛得萬年船，這一年出生的虎孩請先「守」，保重身體為要。