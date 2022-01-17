我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

暖爐前萌貓「爽躺睡翻」 橘貓哥超淡定萬人笑翻

聯合新聞網／綜合報導
暖爐對貓咪來說是寒冬神器，乳牛貓整個爽到睡翻。 (取材自推特)
暖爐對貓咪來說是寒冬神器，乳牛貓整個爽到睡翻。 (取材自推特)

最近天氣相當冷，寒流來的時候對於喵星人來說是個急需找尋溫暖地方躲起來的時機，就有不少貓咪愛上了家裡的電暖器跟電熱毯。最近有一組照片在網路上暴紅，只見一隻可愛的橘貓跟乳牛貓舒服的趴在電暖爐附近取暖，橘貓趴的姿勢相當享受，但乳牛貓卻整隻貓咪仰躺、手腳全部縮起來睡翻，模樣逗笑不少人。

日本推特帳號「ソレイユ」是一對夫婦所經營，他們共領養了四隻可愛的貓咪，經常分享家中可愛的貓咪日常，2021年時就曾經有一組貓咪們在暖爐前面群聚的照片在網路上暴紅，一隻橘貓跟一隻暹羅貓在暖爐前面取暖的相當舒服，媽媽想說把暖爐關掉試試看，結果一關掉暖爐兩隻貓咪立刻回眸怒瞪，一臉「奴才幹嘛關暖氣，朕取暖的正爽」，照片相當爆笑，至今已累積超過30萬人按讚。

日前暴紅的照片則是家裡新領養的黑白貓「豆子(まめ)」，是一隻不到三個月大的小貓。最近日本天氣相當冷， まめ與橘貓哥哥「一號君(1号くん)」一起窩在暖爐前面取暖，哥哥一如往常的趴在暖爐前面，神情自若地享受暖風，但豆子的模樣就相當爆笑，只見牠整隻貓仰躺並蜷縮在一起，露出肚肚、手腳通通縮起來整個睡翻。

照片貼出後至今已有超過3萬人按讚，網友們表示「橘貓哥哥在旁邊一臉見怪不怪的樣子」「眼睛都瞇起來了整個很舒服」、「整個睡死完全沒有警戒心」、「看看貓咪都睡翻成這樣，就代表暖爐有多舒服了」。

日本 推特

上一則

1月17日星座運勢 金牛愛情運佳 天蠍適合投資

下一則

英小島誠徵酒吧老闆兼職「國王」 居民幫你辦加冕典禮

延伸閱讀

獅子王辛巴抱著貓睡覺 藝術家讓迪士尼角色亂入生活

獅子王辛巴抱著貓睡覺 藝術家讓迪士尼角色亂入生活
丹佛女捐椅子不小心把橘貓也捐了 椅子喵喵叫嚇壞店員

丹佛女捐椅子不小心把橘貓也捐了 椅子喵喵叫嚇壞店員
寒冬開暖氣 醒來乾又癢 4招防暖氣病

寒冬開暖氣 醒來乾又癢 4招防暖氣病
朱鄰七鹹

朱鄰七鹹

熱門新聞

楊冪新廣告。翻攝自微博

楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量

2022-01-14 23:48
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022-01-15 06:09
女以為老公要跟她提離婚，豈料收到驚喜大禮「一座城堡」。(取材自Instagram)

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

2022-01-10 05:01
美國德州少女蘿斯出生不久即被診斷出早衰症，這種疾病導致她快速老化、從小像個老婦，但她不畏病痛與外界眼光，樂當累積數百萬粉絲的「網紅」。取材自Instagram

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

2022-01-14 08:52
美國一位男子聲稱自己的生殖器因為新冠確診而縮小約4公分，也對他在床上能力的自信產生深刻影響。一位泌尿科醫師表示，「新冠陰莖」是真實現象，亦即男性生殖器的尺寸會因血管受損縮小。（示意圖，本報資料照片）

從沒想過的新冠副作用 他生殖器縮短了3.8公分

2022-01-13 01:11
一名網友用洗碗精清潔馬桶後大讚超好用。（取材自ingimage）

他拿洗碗精清潔馬桶大讚「超好用」 還有人當洗衣精用

2022-01-14 21:04

超人氣

更多 >
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）