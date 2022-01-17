我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

兒子許願吃100個甜甜圈 日爸用「3D列印」幫他夢想成真

聯合新聞網／綜合報導
新年參拜時，一名日本網友的兒子許願，希望吃上100個甜甜圈。（取材自推特）
新年參拜時，一名日本網友的兒子許願，希望吃上100個甜甜圈。（取材自推特）

新年即將來臨，許多人都會為新的一年許下願望，日本一名小朋友則許願「吃100個甜甜圈」，而他的爸爸不但沒有拒絕要求，還真的為兒子實現願望，製作方法讓不少網友大讚可愛！

日本東京一名網友提及，新年參拜時，兒子許願希望吃上100個甜甜圈，當下讓原PO很訝異，不過，這名爸爸不但沒拒絕，還發揮創意實現兒子的願望。

原來，該名爸爸是一位設計師，他利用3D立體列印技術，製作一個迷你甜甜圈的模子，然後在麵團上壓出直徑約1.5厘米的迷你甜甜圈。下鍋炸後，100個迷你甜甜圈就完成了！

這名爸爸也表示，兒子吃的很開心，迷你甜甜圈不僅對健康沒有太大負擔，也能實現兒子的願望。網友們看到後，紛紛留言笑說：「大小很可愛」、「很有創意的爸爸」、「可以申請專利了」、「請問可以特製口味嗎？」、「看起來很美味！這是一個小而可愛的甜甜圈！」

利用3D立體列印技術，製作一個迷你甜甜圈的模子，然後在麵團上壓出直徑約1.5厘米...
利用3D立體列印技術，製作一個迷你甜甜圈的模子，然後在麵團上壓出直徑約1.5厘米的迷你甜甜圈。（取材自推特）

日本

上一則

香奈兒也出溜溜球？熟悉的90年代流行大回歸

下一則

1月17日星座運勢 金牛愛情運佳 天蠍適合投資

延伸閱讀

HiTRONS 大華府區店盛大新張 觸手可及的奢華 ~ 日本頂級按摩椅富士8500史上最低折扣

HiTRONS 大華府區店盛大新張 觸手可及的奢華 ~ 日本頂級按摩椅富士8500史上最低折扣

拜登與日本首相將開線上會議 討論疫情與印太安全

拜登與日本首相將開線上會議 討論疫情與印太安全
這次海嘯不一樣 日本學者研判可能靠空氣傳遞

這次海嘯不一樣 日本學者研判可能靠空氣傳遞
日媒：美日將聯合儲備軍火應變 包括鄰近台灣島嶼

日媒：美日將聯合儲備軍火應變 包括鄰近台灣島嶼

熱門新聞

楊冪新廣告。翻攝自微博

楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量

2022-01-14 23:48
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022-01-15 06:09
女以為老公要跟她提離婚，豈料收到驚喜大禮「一座城堡」。(取材自Instagram)

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

2022-01-10 05:01
美國德州少女蘿斯出生不久即被診斷出早衰症，這種疾病導致她快速老化、從小像個老婦，但她不畏病痛與外界眼光，樂當累積數百萬粉絲的「網紅」。取材自Instagram

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

2022-01-14 08:52
美國一位男子聲稱自己的生殖器因為新冠確診而縮小約4公分，也對他在床上能力的自信產生深刻影響。一位泌尿科醫師表示，「新冠陰莖」是真實現象，亦即男性生殖器的尺寸會因血管受損縮小。（示意圖，本報資料照片）

從沒想過的新冠副作用 他生殖器縮短了3.8公分

2022-01-13 01:11
一名網友用洗碗精清潔馬桶後大讚超好用。（取材自ingimage）

他拿洗碗精清潔馬桶大讚「超好用」 還有人當洗衣精用

2022-01-14 21:04

超人氣

更多 >
搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣