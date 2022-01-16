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18座大滿貫球后艾芙特 分享罹癌史 早發現早治療

編譯陳韻涵／綜合16日電
曾獲18座大滿貫的球后艾芙特日前宣布罹患子宮頸癌第一期。圖為艾芙特2014年在羅德島州出席活動發表演說。(美聯社)
曾獲18座大滿貫的球后艾芙特日前宣布罹患子宮頸癌第一期。圖為艾芙特2014年在羅德島州出席活動發表演說。(美聯社)

曾獲18座大滿貫的球后艾芙特(Chris Evert)日前宣布，她罹患子宮頸癌第一期，她並與ESPN同事與好友麥克里斯‧克肯德里(Chris McKendry)共同於ESPN撰寫文章，詳細分享自身病症、家族史和治療方式，供其他女性參考，期望及早發現和治療。

67歲的艾芙特14日推文寫道，「我想分享自己罹患子宮頸癌第一期確診的故事和背景，以期幫助他人；我非常幸運，醫療團隊很早就發現，化療預後樂觀。」

艾芙特同為網球選手的妹妹珍妮(Jeanne)2020年死於子宮頸癌，享壽62歲；珍妮發現罹患子宮頸癌已是末期，癌細胞已擴散。

子宮頸癌早期無症狀，幾乎不可能檢出；艾芙特因為妹妹罹癌的緣故，怕會有家族病史，遂及早檢測並於上月預防性切除子宮，繼而在病理學檢驗報告中，發現一側輸卵管中有一顆惡性腫瘤，確診子宮頸癌初期，已開始做化療。

「當我開始化療後，(珍妮)成為鼓勵我的靈魂人物。」艾芙特說：「我常想到她，而她會幫我度過難關。」

艾芙特希望分享自身經歷，幫助其他女性了解家族病史，善用醫療檢測，及早發現疑似子宮頸癌或其他癌症的症狀，或經檢測揪出有害的BRCA1基因變異。

去年10月，艾芙特獲悉珍妮體內的BRCA1基因是引起病症的主因，顯示艾芙特家族存在誘發特定癌症的病史。

艾芙特得知後立刻抽血進行基因檢測，才發現她也有這個基因變異情況，上月決定切除子宮，繼而發現罹癌，火速安排化療。

ESPN文章指出，在艾芙特的情況下，化療後有90%的康復機率且癌症不會復發。

艾芙特致力分享個人發現與對抗子宮頸癌的故事，不僅因為這個癌症的致命天性，也基於她認為「任何資訊都強而有力」，盼幫助更多女性察覺自身狀況。

檢測 癌症 癌細胞

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