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他住40多天飯店沒出房門 清潔工開門被垃圾山臭到作嘔

中國新聞組／綜合報導
櫃子上全是他吃剩的食物和垃圾，上完廁所也不沖。（影片截圖）
櫃子上全是他吃剩的食物和垃圾，上完廁所也不沖。（影片截圖）

住飯店有專人負責打掃清潔，但貴州省遵義市一名男子入住飯店後，竟40多天足不出戶，並拒絕讓清潔人員入內打掃，職員要求他換房否則賠償，才逼使男子離開房間，三名清潔人員打開房門的瞬間，都因為房內惡臭作嘔，並發現一堆又一堆的垃圾山。

飯店工作人員說，9號已經為這名客人換了客房，並和他約定必須接受清潔人員打掃衛生，否則要賠錢。原客房派了三名清潔人員才清理完，清潔人員開門的時候都因為房內惡臭作嘔。

網傳視頻顯示，房間的地上、電視櫃上，堆滿了外賣盒、泡麵盒、礦泉水瓶和衛生紙，廁所地上還有黑色的土。

男子住飯店40多天不出房門，房內變垃圾堆。（影片截圖）
男子住飯店40多天不出房門，房內變垃圾堆。（影片截圖）

極目新聞報導，飯店大廳經理說，這麼多年，她也是第一次遇到這種情況。房間的客人是一名年輕的年輕人子，住進來就沒出過房門，每天從網上下單續費，吃飯靠外賣，每天叫飯店送兩瓶水給他。

最初幾天，經理並未關注到此事，這位客人連續幾天續房後，多名同事向她反應，這個年輕人不讓清潔人員進入房間打掃衛生，她便讓前台工作人員先通過電話勸說。飯店經理說：「有時他在電話裡答應了，清潔人員可以在送水間隙進去打掃。但他每次拿水還是只把門打開一條縫，拿了水就關上。到9號他已經住進來40多天了，我們便告訴他，如果還不讓打掃，必須賠錢，他才出來換房間，但實際沒有賠償。」

飯店經理說，昨天派了三名清潔人員打掃這個房間，有同事剛打開房門，就被房內惡臭作嘔。

「我們也擔心客人在房間久了會出意外。昨天這名客人出來的時候還一直和我們說『不好意思，添麻煩了。』看起來非常正常。我們暫時沒考慮報警，昨天換房間時已經和他說明，必須接受飯店打掃衛生，否則還會要求賠償。」這名經理稱，具體客人訊息不便透露，但是已經叮囑了清潔人員、前台員工，多多關注這名客人。

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