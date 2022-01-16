24歲鮮肉娶61歲奶奶 「性事美滿」難懷孕 擬找人代孕

61歲的麥基格（右）和24歲的麥凱恩去年結婚時已引起熱議，麥基格說已有五名子女已接受她改嫁的事。（TikTok影片截圖／＠oliver6060）

24歲的美國男子麥凱恩（Quran McCain）去年迎娶61歲女子麥基格（Cheryl McGregor），他們當初是在快餐店打工時認識，沒想到最終會擦出愛火，年齡相差37歲仍無阻兩人相愛、結婚。麥基格膝下已有7名子女與17名孫子，坦言與小他37歲的嫩夫麥凱恩雙方性生活「非常美好」，期待能孕育屬於麥凱恩的子女。

61歲的麥基格（右）和24歲的麥凱恩經常放閃，更計畫找代理孕母誕下第一個孩子。（TikTok影片截圖／＠oliver6060）

每日郵報報導，年僅15歲的麥凱恩在速食店工作，認識52歲的麥基格，但由於男方年紀還小，兩人當時並未多想交往的事，麥凱恩不久後辭職，兩人也斷了聯繫。六年後，21歲的麥凱恩在超商 碰見當時擔任收銀員的麥基格，重逢後兩人墜入愛河，發展成戀人關係，過不久結髮為夫妻。

熱愛玩TikTok的兩人，時常上傳甜蜜照、分享感情生活，雖然引來酸民批評麥基格年齡，但麥凱恩不怕為了女方和網友對嗆，也強調自己常稱讚麥基格「真的很漂亮」。

香港 01報導，麥基格去年與麥凱恩交往並在網上分享時已經引起熱議，麥凱恩指女友心境很年輕，無奈很多人質疑他在謀取女友的錢，還有人說他在「等著被列入遺囑」。麥基格也承認子女很擔心他們兩人的感情，但兩人的化學反應很好。

兩人坦言性生活美滿，但婚後仍未能懷孕，現在正找人代孕。麥基格的子女已接受了婚事，由於看到許多個案在孩子出生後有法律糾紛，兩人說，正尋找一個願意簽約聲明和孩子無關係的代理孕母。如果沒辦法的話，他們想尋找一個黑人 和白人混血的小孩。