我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

東加火山爆發通訊全斷 布林肯關切 紐總理：有重大災損

24歲鮮肉娶61歲奶奶 「性事美滿」難懷孕 擬找人代孕

編譯中心／綜合報導
61歲的麥基格（右）和24歲的麥凱恩去年結婚時已引起熱議，麥基格說已有五名子女已接受她改嫁的事。（TikTok影片截圖／＠oliver6060）
61歲的麥基格（右）和24歲的麥凱恩去年結婚時已引起熱議，麥基格說已有五名子女已接受她改嫁的事。（TikTok影片截圖／＠oliver6060）

24歲的美國男子麥凱恩（Quran McCain）去年迎娶61歲女子麥基格（Cheryl McGregor），他們當初是在快餐店打工時認識，沒想到最終會擦出愛火，年齡相差37歲仍無阻兩人相愛、結婚。麥基格膝下已有7名子女與17名孫子，坦言與小他37歲的嫩夫麥凱恩雙方性生活「非常美好」，期待能孕育屬於麥凱恩的子女。

61歲的麥基格（右）和24歲的麥凱恩經常放閃，更計畫找代理孕母誕下第一個孩子。（...
61歲的麥基格（右）和24歲的麥凱恩經常放閃，更計畫找代理孕母誕下第一個孩子。（TikTok影片截圖／＠oliver6060）

每日郵報報導，年僅15歲的麥凱恩在速食店工作，認識52歲的麥基格，但由於男方年紀還小，兩人當時並未多想交往的事，麥凱恩不久後辭職，兩人也斷了聯繫。六年後，21歲的麥凱恩在超商碰見當時擔任收銀員的麥基格，重逢後兩人墜入愛河，發展成戀人關係，過不久結髮為夫妻。

熱愛玩TikTok的兩人，時常上傳甜蜜照、分享感情生活，雖然引來酸民批評麥基格年齡，但麥凱恩不怕為了女方和網友對嗆，也強調自己常稱讚麥基格「真的很漂亮」。

@oliver6060 I love you @kingqurannewpage #EveryKiss #husband #couplegoal ♬ original sound - Glenn 2x 🔥’

香港01報導，麥基格去年與麥凱恩交往並在網上分享時已經引起熱議，麥凱恩指女友心境很年輕，無奈很多人質疑他在謀取女友的錢，還有人說他在「等著被列入遺囑」。麥基格也承認子女很擔心他們兩人的感情，但兩人的化學反應很好。

兩人坦言性生活美滿，但婚後仍未能懷孕，現在正找人代孕。麥基格的子女已接受了婚事，由於看到許多個案在孩子出生後有法律糾紛，兩人說，正尋找一個願意簽約聲明和孩子無關係的代理孕母。如果沒辦法的話，他們想尋找一個黑人和白人混血的小孩。

@oliver6060 we did it 😁 @kingqurannewpage #abow #timeofourlives #couplegoals #agegap #husbandandwife #agegapcouple ♬ Time of my Life - Dirty Dancing

超商 香港 黑人

上一則

吃藥仍被嫌「不好用」…他砸4千元「拉長生殖器」增信心

下一則

「蓄鬍貓」太帥 撞臉傳奇搖滾樂團「皇后合唱團」主唱

延伸閱讀

房東趕8個月孕婦 華婦告贏他

房東趕8個月孕婦 華婦告贏他
吃事後避孕藥 藥物交互干擾 仍有可能懷孕

吃事後避孕藥 藥物交互干擾 仍有可能懷孕
雙側卵巢長瘤 手術切除半年後懷孕

雙側卵巢長瘤 手術切除半年後懷孕
人體T細胞可抗Omicron 研究：「第二道防線」防重症

人體T細胞可抗Omicron 研究：「第二道防線」防重症

熱門新聞

楊冪新廣告。翻攝自微博

楊冪單穿內衣秀豐滿上圍 入鏡5秒創1.5億閱讀量

2022-01-14 23:48
女以為老公要跟她提離婚，豈料收到驚喜大禮「一座城堡」。(取材自Instagram)

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

2022-01-10 05:01
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022-01-15 06:09
美國德州少女蘿斯出生不久即被診斷出早衰症，這種疾病導致她快速老化、從小像個老婦，但她不畏病痛與外界眼光，樂當累積數百萬粉絲的「網紅」。取材自Instagram

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

2022-01-14 08:52
美國一位男子聲稱自己的生殖器因為新冠確診而縮小約4公分，也對他在床上能力的自信產生深刻影響。一位泌尿科醫師表示，「新冠陰莖」是真實現象，亦即男性生殖器的尺寸會因血管受損縮小。（示意圖，本報資料照片）

從沒想過的新冠副作用 他生殖器縮短了3.8公分

2022-01-13 01:11
一名網友用洗碗精清潔馬桶後大讚超好用。（取材自ingimage）

他拿洗碗精清潔馬桶大讚「超好用」 還有人當洗衣精用

2022-01-14 21:04

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻
舊金山灣區沿海 發布海嘯警報

舊金山灣區沿海 發布海嘯警報