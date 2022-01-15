「驚聲尖叫」威力超強 把「蜘蛛人」擠下冠軍寶座

「驚聲尖叫」成為北美周末票房排行榜的新霸主。（取材自IMDb）

索尼與漫威 合作的「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home）稱霸北美票房快滿一個月，終於被擠下冠軍寶座，集合經典元老與年輕角色的「驚聲尖叫」（Scream）可望締造三天破3100萬美元、四天3600萬美元的佳績，穩居周末賣座冠軍，也成為去年冬天到現在，又一部訴諸懷舊感情兼開創新局的叫座大片。

「驚聲尖叫」是此系列的第五部正宗電影 ，經過前面兩集的口碑失利以致影響票房，最新一集的編導努力維持既血腥刺激又自我嘲諷的原味，不少對白讓觀眾拍手叫絕，妮芙坎貝爾（Neve Campbell）、寇特妮考絲（Courteney Cox）與大衛艾奎特（David Arquette）這三位首集元老也有令老影迷讚賞的表現，不僅影評成績不差，觀眾也給予好評，開出亮麗的首周末票房。

近期Omicron變種病毒肆虐全美，新上映的電影除「蜘蛛人」、「歡樂好聲音」（Sing）等極少數仍大賣，其他表現都讓片商搖頭，「驚聲尖叫」則證明了觀眾不一定不願意進戲院，只不過片子本身要能讓他們滿意。

「蜘蛛人：無家日」跌下北美票房冠軍寶座，但美加賣座已飆破7億美元。（取材自IMDb）

雖然「蜘蛛人：無家日」被擠到亞軍，北美票房已破7億美元大關、超越了漫威的英雄大片「黑豹」（Black Panther），也成為北美影史上僅次於「Star Wars：原力覺醒」（Star Wars Episode VII: The Force Awakens）、「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）與「阿凡達」（Avatar）的最賣座巨片第四名。