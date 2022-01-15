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她搭計程車不到2公里 竟收近萬帳單 比刷卡高千倍

中央社／舊金山13日電
搭11分鐘小黃、前往不到兩公里目的地，沒想到信用卡帳單顯示將近1萬美元，比原刷卡數字高約1000倍。歐新社
搭11分鐘小黃、前往不到兩公里目的地，沒想到信用卡帳單顯示將近1萬美元，比原刷卡數字高約1000倍。歐新社

搭11分鐘小黃、前往不到兩公里目的地，沒想到信用卡帳單顯示將近1萬美元，比原刷卡數字高約1000倍。一名舊金山民眾為此爭議帳款花了3個月才解決。

去年9月，貝克（Margarita Bekker）和丈夫從舊金山市區一處捷運車站跳上計程車，前往一家屋頂餐廳用餐，慶祝丈夫生日。

短短1.1英里（約1.8公里）、11分鐘的路程到達後，因小黃上的機器無法讀取貝克的信用卡，因此她採用PayPal連結到信用卡的方式支付車資。那趟計程車的車資為7.90美元，她外加25%小費，總共刷了9.87美元。司機承諾會把收據以電子郵件的方式寄給她。不過她一直沒收到。

幾天之後，貝克收到信用卡帳單，那趟車資顯示為9875美元，比原刷卡金額高出約1000倍。貝克認為這名計程車司機可能「不小心或故意」輸入錯誤數字。

她打電話向發卡銀行美國銀行求助，服務人員告訴她，「持卡人持卡消費，該款項不算盜刷」，請她主動提出爭議帳款申請；而當銀行審閱所有文件之後的回覆是「這筆金額正確」。

51歲的貝克是俄羅斯移民，在一家醫院擔任口譯員，2萬美元相當於他們家3個月的房租和水電費。

貝克數次打電話跟銀行交涉，有時講到哭。銀行服務人員說，計程車駕駛表示這筆交易合法、有她簽收的收據，雖然收據上的簽名比對她駕照上的簽名不一致。

她只好自己蒐證。這名計程車駕駛靠行黃色計程車公司（Yellow Cab）3個月，載了貝克之後一星期就不再營業。計程車公司查到那筆乘車費在電腦系統中登記為7.90美元；她自己的Google地圖時間軸紀錄她在那輛計程車的停留時間為11分鐘。

主管計程車業務的舊金山交通局表示，「這明顯超額收費」，但聯繫不到這名司機。PayPal表明，信用卡公司應優先處理此案。過程中，她發現每個單位都認同她被超收計程車資，只有信用卡發卡銀行不這麼認為。

舊金山的計程車司機都必須經過市政府的背景審查，才能取得營業執照。舊金山市政府表示，在過去兩年、350萬計程車次中，僅有26件超收投訴，從未有過這麼高的金額。

黃色計程車公司執行長史韋斯（Chris Sweis）要求那名計程車司機退款，但司機「不配合」。史韋斯於是代表苦主貝克親自向銀行交涉說明。媒體沒有公開這名司機的姓名，因為他沒有被控犯罪。

貝克為此爭議帳款打電話、寫電子郵件、傳真、郵寄資料和發推文等，花了3個多月，最後事情終於圓滿解決。她學到的教訓是「不能太相信別人」，而且現在不管到哪裡消費，她都要求一定要拿到紙本的收據。

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