我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

Omicron疫情在紐約等大城開始減緩 全美染疫平均數攀升

他拿洗碗精清潔馬桶大讚「超好用」 還有人當洗衣精用

聯合新聞網／綜合報導
一名網友用洗碗精清潔馬桶後大讚超好用。（取材自ingimage）
一名網友用洗碗精清潔馬桶後大讚超好用。（取材自ingimage）

要維持一個家的舒適乾淨就是得時常打掃，許多人會買清潔劑來清理，不過有一名網友在臉書表示，自己發現一款洗碗精只要兩滴竟然可以將馬桶的髒污清得乾乾淨淨，讓他大讚這真是個「懶人妙招」，貼文一出還有鄉民拿來刷地洗衣服，讓人大開眼界。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，自己買了一款銷售第一的洗碗精，卻在一次無意間發現除了洗碗以外的另類清潔用途，那就是清馬桶。他說只要滴兩滴在馬桶裡，然後噴水讓它起泡，再來閒置5分鐘，結果竟然不用刷，馬桶底下的髒污就乾乾淨淨了。他說這個方法比用刺頭刷還不傷表面，而且沒有味道，是個「懶人妙招」，但是對付尿黃垢就不適用。

貼文也讓不少人很好奇，「馬桶也是瓷器，有異曲同工之妙」、「是可以洗馬桶，也可以洗碗盤的配方？」、「可以把它當成年前必敗單品」、「這個點get到我，列上採購清單」、「大掃除來試試」、「只要兩滴？這樣很猛！」、「稱它是洗碗精，實在太委屈它了… 根本萬能除油去污」。

還有人拿洗碗精來清潔其它地方，「拿它來刷陽台也超乾淨」、「我用過，之前也有把殘劑空瓶加水拿來刷浴室地磚」、「拿來洗白鞋更好用喔，輕輕刷就很乾淨回白」、「我老公都倒一點在衣領上，再放進洗衣機洗」、「我都滴它兩滴在半桶水裡，拿那桶水來擦拭剛炒炸過食物的廚房的檯面牆面地面」、「襯衫衣領用洗碗精效果佳，脖子出油概念，這是櫃姐教的」。

不過也有人憂心常用清潔劑會使化糞池細菌死光，「清潔劑不要常用，化糞池的細菌會死光，大樓如果有固定在抽就沒差」、「用清潔劑容易殺死分解糞便的細菌，到時候糞便沒分解，滿了就需要水肥車來抽」、「漂白水會殺死化糞池的微生物，進而影響化糞池功能，不論你稀釋多少倍，都不建議倒馬桶」。

好市多 臉書 Costco

上一則

李靚蕾、都美竹獲選中國十大女性 中媒讚覺醒被罵翻

下一則

黑衣蜘蛛人首登場 單頁漫畫336萬創紀錄落鎚

延伸閱讀

中年婦如廁馬桶「滿江紅」就醫驚見6公分大腎結石

中年婦如廁馬桶「滿江紅」就醫驚見6公分大腎結石
去年入出境旅客史上新低 桃機貨運衝280萬噸創高

去年入出境旅客史上新低 桃機貨運衝280萬噸創高
抽水馬桶

抽水馬桶
林靜儀控送46元洗衣精涉賄 顏寬恒：16元用來「洗髒水」

林靜儀控送46元洗衣精涉賄 顏寬恒：16元用來「洗髒水」

熱門新聞

女以為老公要跟她提離婚，豈料收到驚喜大禮「一座城堡」。(取材自Instagram)

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

2022-01-10 05:01
現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。（ingimage）

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

2022-01-06 18:34
5日頭獎6.326億美元的「勁球」樂透彩有兩張獎券贏得頭獎，分在威斯康辛州和加州，由於課稅方式不同，實得金額將因此不同。(美聯社)

有這種事？6.3億勁球頭彩 2位得主領到的錢不一樣

2022-01-07 20:18
美國一位男子聲稱自己的生殖器因為新冠確診而縮小約4公分，也對他在床上能力的自信產生深刻影響。一位泌尿科醫師表示，「新冠陰莖」是真實現象，亦即男性生殖器的尺寸會因血管受損縮小。（示意圖，本報資料照片）

從沒想過的新冠副作用 他生殖器縮短了3.8公分

2022-01-13 01:11
龐培歐去年11月中旬出席維吉尼亞州自由大學的學位授予典禮，明顯瘦了一大圈，判若兩人。（美聯社）

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

2022-01-07 04:06
美國Reddit網路論壇的「我是個混蛋嗎？」討論板近日有網友發文，自稱他跟妻子買的樂透中頭獎，贏得驚人的500多萬美元彩金，隨後分享自己規劃怎麼還債與投資，並透露完全沒打算跟家人分享這一筆意外之財。示意圖。路透/Sipa USA

買樂透中560萬美元不分家人 網友知情紛喊：不是混蛋

2022-01-11 05:56

超人氣

更多 >
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉