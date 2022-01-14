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患關節炎貓咪福音 FDA批准首個控制疼痛抗體藥物

中央社 綜合外電報導
食品暨藥物管理局13日批准首個用於控制貓咪骨關節炎疼痛療法，這也是第一個批准用在動物的單株抗體藥物。（取自Pixabay圖庫）
食品暨藥物管理局13日批准首個用於控制貓咪骨關節炎疼痛療法，這也是第一個批准用在動物的單株抗體藥物。（取自Pixabay圖庫）

受關節炎所苦的年長貓咪有福了，食品暨藥物管理局（FDA）今天批准首個用於控制貓咪骨關節炎疼痛療法，這也是第一個批准用在動物的單株抗體藥物。

法新社報導，實驗室培養的單株抗體因被用於避免染疫的高風險患者發展為重症，而在疫情期間受人矚目。

但並非所有單株抗體藥物都是用來對抗病原體，一些被批准用在癌症患者身上的單株抗體可標記癌細胞，以便免疫系統更容易辨認癌細胞並對抗它們。

Solensia是一種獲准用於貓咪的新型注射藥物，它通過將本身附著在稱為「神經生長因子」（nerve growth factor）的蛋白質上來發揮作用，這種蛋白質與疼痛的調節有關。

當Solensia的活性成分frunevetmab與神經生長因子結合，它能阻止疼痛信號傳抵腦部。

食品暨藥物管理局獸醫醫學中心（Center for Veterinary Medicine, CVM）負責人索羅門（Steven Solomon）在聲明表示：「現代獸醫學的進步在延長貓咪等許多動物生命方面，起了重要作用。但隨著壽命延長，（動物）會出現慢性疾病，例如骨關節炎。」

骨關節炎發生於緩衝骨骼末端的保護性軟骨因磨損而變薄，最終骨骼會相互摩擦，導致疼痛、減少關節運動，有時還會導致骨刺生成。

這些症狀被認為影響了60%的6歲以上貓和90%的12歲以上貓。

由於貓咪不擅長直接傳達症狀，研究人員詢問牠們的主人，牠們在進行跳上家具、使用貓砂盒或梳理毛髮等活動時的受損程度，並與貓咪罹患骨關節炎前的能力進行比較。

接著，主人得在貓咪接受治療後，評估牠們的反應。總體而言，在隨機臨床試驗中，比起接受安慰劑的貓，治療組的貓取得更好的評估分數。

Solensia每月由獸醫在貓咪皮下注射一次，其副作用包括嘔吐、腹瀉、注射部位疼痛、頭部和頸部疥癬、皮膚炎和皮膚瘙癢。由於副作用輕微，無需停止治療。

此藥物製造商Zoetis表示，它不該用於為繁殖而飼養的貓或懷孕、處在哺乳期的貓，人類也不該使用。Zoetis拒絕透露價格，但說新藥定價將「具競爭力」。

癌細胞 食品暨藥物管理局 癌症

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