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洗腦神曲鯊魚寶寶 成YouTube首支觀看破100億影片

中央社首爾13日綜合外電報導
源自韓國的超紅洗腦兒歌「鯊魚寶寶」（Baby Shark）成為該平台首支觀看次數來到100億的影片。(截取自Pinkfong Baby Shark YouTube 頻道)
源自韓國的超紅洗腦兒歌「鯊魚寶寶」（Baby Shark）成為該平台首支觀看次數來到100億的影片。(截取自Pinkfong Baby Shark YouTube 頻道)

源自韓國的超紅洗腦兒歌「鯊魚寶寶」（Baby Shark）不僅在2020年11月寫下YouTube最多觀看次數紀錄，如今再創里程碑，成為該平台首支觀看次數來到100億的影片。

「鯊魚寶寶」2020年擠下波多黎各歌手路易斯方辛（Luis Fonsi）與饒舌歌手洋基老爹（Daddy Yankee）所唱的西班牙語歌曲Despacito的MV，成為YouTube全球觀看次數最多的影片。

(影音來源：Pinkfong Baby Shark YouTube 頻道)

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，YouTube證實，由韓國教育公司碰碰狐（Pinkfong）策劃的兒童歌曲「鯊魚寶寶」成為該平台唯一觀看數達100億的影片。

「鯊魚寶寶」由韓美混血歌手霍普．瑟高殷（Hope Segoine）演唱，於2016年首次亮相並風靡亞洲，而這股浪潮直到2018、2019年才席捲美國。

自此，這首兒歌出現在「艾倫秀」（The Ellen DeGeneres Show）、「深夜秀」（The Late Late Show），成為兒童頻道尼克電視台（Nickelodeon）一檔節目和一款玉米穀片產品，也是美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民贏得世界大賽（World Series）賽季的加油歌曲。

「鯊魚寶寶」並一度攻上美國告示牌排行榜前40名（Billboard Top 40）榜單。

影片中，兩個孩子展示「鯊魚寶寶舞蹈」，而動畫鯊魚一家，包含留著鬍子的「鯊魚爺爺」，起初平靜地游泳，後來試圖獵捕影片裡的孩子。然而，鯊魚一家失敗，孩子慶祝脫離險境，鯊魚從後方看著，魚鰭上還拿著叉子。

碰碰狐的美國執行長鄭彬（Bin Jeong，音譯）2019年曾經告訴CNN，碰碰狐沒想到「鯊魚寶寶」影片會以這樣的方式走紅。

為慶祝這最近一次的「特別里程碑」，碰碰狐在社群媒體邀請世界各地的孩子分享他們的「鯊魚寶寶舞蹈」。

YouTube 社群媒體 洋基

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