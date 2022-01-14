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戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議

記者楊德宜／台北報導
口罩要戴好、戴滿，且隨時調整密合度。（本報資料照片）
口罩要戴好、戴滿，且隨時調整密合度。（本報資料照片）

明明戴口罩了，為何還會被傳染？國內胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書表示，囗罩人人會戴，但「不是人人都戴正確」。

他說，日本研究人員依世界衛生組織，提出正確戴口罩的七大建議：

1、口罩，要蓋住口和鼻。

2、避免接觸口罩表面。

3、正確的脫下面罩。

4、脫下口罩後，馬上洗手。

5、口罩濕了要換。

6、口罩不可重複用。

7、使用後，立即丟棄口罩。

黃軒說，口罩的密合度，是非常的重要。至於如何改善這些囗罩的漏氣？他說，戴上雙口罩就是一種有效方式。但用錯了，就會無效。真正在實驗使用的兩層口罩，不是隨便戴上兩張醫用口罩，而是要「一張醫用口罩 + 一張布囗罩」，而且都是有3層layers的醫療口罩 + 有3層layers的布口罩，才能有效降低傳染性的氣溶膠的暴露風險。

當口水、汗水甚至鼻水將口罩沾濕，黃軒說，及時調換濕口罩；病菌也可能隨著水氣進入口罩，進而失去防護力。當口罩歪了、滑下鼻腔了，代表所戴的口罩鬆垮了。如果佩戴使用不當，實際上可能還是會，促進病毒的傳播。 所以口罩要戴好、戴滿，且隨時調整密合度，「比你做個樣子，只遮下巴或只遮嘴巴，更是重要的」。

黃軒表示，一直說話或工作，戴著的口罩會逐漸鬆動的，飛沫病毒就會趁機而入，「如果口罩空隙每增加1%，小於2.5的微粒例如病毒，囗罩也只剩近50%過濾率的保護而已」。

他說，大眾一直以為只要有囗罩就可以阻擋病毒，卻沒有考慮到「正確的口罩」步驟，就是「口罩戴密合」。要正確有效防堵疫情擴散，尤其是「人擠人，不能維持安全距離、很多不特定人士的接觸情況，不只戴口罩而已，而是正確的密合口罩才是真正的重要關鍵。

口罩 疫情 臉書

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