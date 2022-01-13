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富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

灣區華人微信遭遇「殺豬盤」 被騙走數十萬巨款

「年薪破千萬」這些抖音網紅 賺的比頂級CEO還多

記者胡玉立／綜合報導
幾位抖音網紅如：達梅里奧姐妹(圖)、歌手Addison Rae的年收入，超過多家史坦普500指數公司執行長薪酬。(截圖自YouTube)
幾位抖音網紅如：達梅里奧姐妹(圖)、歌手Addison Rae的年收入，超過多家史坦普500指數公司執行長薪酬。(截圖自YouTube)

隨著抖音(TikTok)應用程序快速增長，抖音網紅現金流也隨之大增。數據顯示，去年收入最高的前七位抖音網紅總收入為5550萬元，比前年增加200%。其中幾位抖音網紅如：達梅里奧姐妹(Charlie 和 Dixie D'Amelio)、歌手Addison Rae的個人收入，甚至超過多家史坦普500指數公司執行長薪酬。

「他們正在建立一個真正的商業帝國。」Clearly Influence Marketing Agency執行長兼創始人卡洛斯基(Mai Karowski)表示，許多抖音網紅經營新公司、推出自有品牌並將收入來源多元化，「我們現在看到的數字，只會越來越大」。

「華爾街日報」分析MyLogIQ數據指出，2020年史坦普500指數公司執行長平均薪酬為1340萬元，薪酬包括股票和期權獎勵、年薪、獎金、津貼和某些類型的退休福利。但抖音網紅查莉．達梅里奧(Charlie D'Amelio)年收入，已高於埃克森美孚(Exxon Mobil)執行長伍茲(Darren Woods，2020年收入1560萬元)，連鎖咖啡龍頭星巴克(Starbucks)執行長強森(Kevin Johnson，1470萬元)，達美航空(Delta Air Lines)執行長巴斯坦恩(Ed Bastian，1310萬元)和麥當勞執行長凱普辛斯基(Chris Kempczinski，1080萬元)。

查莉的姐姐迪西．達梅里奧(Dixie D'Amelio)的抖音粉絲數量是妹妹的一半，但「富比世」(Forbes)報導，去年她收入1000萬元，為抖音網紅收入第二高；薪水媲美西南航空(Southwest Airlines)執行長凱利(Gary Kelly)。

總部位於北京的字節跳動有限公司擁有TikTok，估計每月擁有超過10億用戶。

TikTok頂級網紅提供分手、勝利和失敗的最新消息，讓數以百萬計追隨者「深深著迷」；社群媒體數據公司Captiv8執行長兼聯合創始人蘇布拉馬尼亞姆(Krishna Subramaniam)表示，有時網紅粉絲比強調隱私的好萊塢明星粉絲群還大，「他們對製作短片的網紅傾注情感，更願意去買他們叫你買的東西」。

高收入網紅大部分收入來自抖音以外的廣告、產品線和其他生意；蘇布拉馬尼亞姆預計，TikTok頂級網紅未來幾年收入會繼續增加，會不斷開展新業務並建立自有品牌，他說：「TikTok只是他們的切入點。」

抖音 TikTok 指數

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