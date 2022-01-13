南極小企鵝脫隊遇冰層裂開 最後關頭奮力一跳脫險

社群媒體近日瘋傳一隻曾派駐南極的網友所拍攝影片，可見到一隻小企鵝差一點點就因為南極海岸冰層突然斷裂而跟家族分離。只見牠朝著冰層尚未完全分開的連結處全力衝刺，緊接著在最後關頭奮力一跳，成功回到企鵝家族的懷抱。美聯社/Newsflare

社群媒體 近日瘋傳一隻戲劇性影片，可見到一隻小企鵝差一點點就因為南極海岸冰層突然斷裂而跟家族分離。只見牠朝著冰層尚未完全分開的連結處全力衝刺，緊接著在最後關頭奮力一跳，成功回到企鵝家族的懷抱。

Newsflare報導，這一隻令部分網友回想起動畫電影 《冰原歷險記》（Ice Age）的影片最初攝於2017年，拍攝者蒙森（Derik Munson）當時是以美國海岸防衛隊成員身分部署到南極的麥摩杜站（McMurdo Station），恰好目擊到一個企鵝家族正在冰層上沿岸漫遊。

影片來源：聯合新聞網

從蒙森發布影片可見，一隻小企鵝衝在最前頭，在牠的右前方則有著一條明顯的裂縫。隨著沿岸的冰層突然之間開始斷裂，企鵝家族改朝著內陸方向拔腿狂奔，落單的小企鵝則是狀似發現自己就站在開始漂離的冰層而當場愣住。

隨後畫面可見，小企鵝眼見家族成員跟自己的距離越來越遠，轉頭就朝著尚未永遠裂開的連結處狂衝。儘管在冰層邊緣跌了一下，但牠很快就起身，趕在最後關頭跳過裂縫，隨即將腹部貼在冰面上，滑向迎上前來的企鵝家族成員。

蒙森2018年就將這隻「我在南極拍到的最喜歡影片」影片上傳IG，近日因倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）訪問研究員高爾斯沃迪博士（Dr Mike Galsworthy）轉發而再度爆紅。一位網友直稱，這隻影片「比全部玩命關頭電影加起來還驚險」，另一位網友則留言指「老兄，當企鵝做出跳躍動作和滑向牠的兄弟時，我真的超大聲歡呼了」。