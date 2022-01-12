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把新冠疫苗當仙丹 印度老翁1年接種12劑 半小時打2針

編譯周辰陽／即時報導
印度退休人士曼達爾用不到一年時間，就成功非法接種將近一打的新冠肺炎疫苗，直到日前準備接種第12劑才終於被警察逮到和阻止。(取材自推特@Iwillsayitall)
印度退休人士曼達爾用不到一年時間，就成功非法接種將近一打的新冠肺炎疫苗，直到日前準備接種第12劑才終於被警察逮到和阻止。(取材自推特@Iwillsayitall)

BBC與每日郵報近日報導，印度退休人士曼達爾（Brahamdev Mandal）用不到一年時間，就成功非法接種將近一打新冠肺炎疫苗，直到日前準備接種第12劑才終於被警察逮到和阻止。

今年84歲的曼達爾曾是郵務士，因為想在疫情期間感覺更強壯，便於2021年2月13日至2022年1月4日的短短11個月期間，接種多達11劑的新冠疫苗。2021年4月13日時，曼達爾甚至是在同一天的同一個設施「時隔半小時內施打2劑（疫苗）」。

曼達爾宣稱接種多劑疫苗讓他擺脫忍受長達8年的關節痛，也吹噓體內血氧飽和度（Oxygen level）有所改善，還說自從打過一針疫苗後，就沒有得過感冒，「我已經打過多劑疫苗了，我推薦每一個人都去打，很有幫助的。政府採取了不可思議的一步，而打疫苗也有助於背痛，應該去打」。

大多數國家的成人需要接種2劑新冠疫苗，才會被認定為「完全接種」。為強化隨著時間推移減弱的免疫力，第三劑的「加強劑」變得越來越普遍。奧地利等部分國家也已開始向醫護人員在內的特定群體推出第四劑，而土耳其提供到第五劑。

儘管如此，一個人接種多達12劑新冠疫苗仍是前所未聞，也沒有得到衛生機構的推薦。普瑞尼（Puraini）警局的達斯（Deepak Chandra Das）警官指出，曼達爾之所以能在不同日期登記施打額外的新冠疫苗，原因出在他利用不同身分證向衛生官員說謊。

根據曼達爾的說法，他走遍馬德普拉區（Madhepura district）各地的不同疫苗接種營，用自己的身分證打到9劑疫苗，甚至也到過至少2個鄰近的區，其中一次路程更超過約100公里。

報導指出，雖然曼達爾接種遠超過推薦的疫苗劑量，一位醫師認為任何副作用應該「相當無害」。不過，他已被控犯下一連串罪名，儘管最後可能因年紀而獲得寬大處理，官方仍要查他是怎麼能夠濫用系統。一位醫護人員表示，「一說到監控系統，這就是一個巨大的漏洞，我們需要堵住這樣的漏洞」。

疫苗 警察 疫情

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