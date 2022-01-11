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博美犬叼來560元鈔票 網友羨慕：可以跟你借狗嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
博美叼來一大筆錢。(取材自臉書)
博美叼來一大筆錢。(取材自臉書)

別人家的狗狗永遠不會讓我失望！一名飼主臉書社團「Dogspotting Society」發文表示，家中博美不知道從哪裡咬來一大疊鈔票，數一數金額居然高達美金560元，超狂事件引來網友羨慕回應「我想我需要跟你借一下狗。」

飼主艾莉莎(Chantel Alyssa)發文表示，自己養的黑色博美幾天前不知從哪裡叼來了一大疊鈔票，讓她一頭霧水，也完全不知道鈔票從何而來。她則拿著紙鈔問遍社區的居民，卻沒有找到這筆錢的失主，因此她決定將這560元美金全數捐給當地一所不執行安樂死的收容所。

貼文中可以看到，艾莉莎拿著一大疊舊鈔票，與狗狗完全不知道自己「偷錢了」的無辜表情形成強烈對比。艾莉莎也在貼文下面搞笑回覆網友「或許我該把牠訓練成一隻在賭場工作的服務犬？」

事實上，艾莉莎在社群平台上是坐擁8萬粉絲的小網紅，於2020年3月收編這隻小博美。時常分享與愛犬的可愛日常，會一起坐船釣魚、或是在沙灘雪地上奔跑，並戲稱他是「現實生活中的泰迪熊」。

離奇事件一貼上網路，吸引了上萬網友點讚分享，紛紛留言表示超羨慕「為什麼我家狗只會咬垃圾跟死蟲給我」、「可以交換一下狗狗嗎？」；也有網友搞笑歪樓「如果是我我會私吞耶」、「你家狗狗搶劫了」、「真是誠實的社區，都沒有人認領耶」、「他應該是隻會搶銀行的可愛狗狗。」

社群 釣魚

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