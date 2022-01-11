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機率6000萬分之一 巴西28歲婦女自然懷孕生下五胞胎

中央社╱聖保羅11日電
一名28歲的巴西婦女在聖保羅市北區的Vila Nova Cachoeirinha婦產醫院生下五胞胎。(路透)
一名28歲的巴西婦女在聖保羅市北區的Vila Nova Cachoeirinha婦產醫院生下五胞胎。(路透)

一名28歲的巴西婦女10日在聖保羅市北區的Vila Nova Cachoeirinha婦產醫院生下五胞胎。這些嬰兒在妊娠29周後早產，在多胞胎的情況下很常見。

生下五胞胎的婦女卡西亞（Yanike Piera de Cassia）已經是5歲和3歲孩子的母親，她與家人一起在網路上發起群眾募資，以幫助支付尿布成本和其他嬰兒費用。這些嬰兒的父親在他們出生前就拋棄它們，離家出走。

卡西亞的案例被認為非常罕見，因為她是自然懷孕，而五胞胎在沒有醫療干預情況下的機率約為6000萬分之一。

婦產醫生巴雷多（Enoch Quinderé de Sá Barreto）解釋說：「多胎妊娠大多是早產，並帶有相關風險，例如母親患糖尿病和失去嬰兒；所幸媽媽和寶寶們都很好。」

卡西亞去年底就住院接受觀察，醫療團隊在監測她和嬰兒們的健康狀況後，決定擇期進行剖腹產受術。今天超過20名醫護人員在現場協助並見證五胞胎的誕生。

Vila Nova Cachoeirinha婦產醫院是聖保羅針對婦女健康的指標性公立醫院，為大部分涉及妊娠的高危險病例提供服務。

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