等待解封 韓國全羅南道用美食美景積極推觀光

天使島盆栽公園生態豐富，美景超夢幻，吸引許多網美前往拍照。照片／崔允僖提供

到韓國旅遊，許多遊客的首選是首爾、釜山跟濟州島，但是韓國南端的全羅南道，觀光 資源也非常豐富，或許你對它感到陌生，但是提到它是韓劇《1987》、《德魯納酒店》、《智異山》的拍攝地點，韓劇迷應該一點也不陌生。

雖然現在因為疫情 ，外國觀光客少非常多，但是全羅南道地方政府已經開始積極地向外推銷觀光，期待疫情解封之時，可以吸引各國遊客到此旅遊，欣賞港口城市之美，大啖傳統美食 。

木浦市是全羅南道的港口城市，到這裡可以來一趟海上纜車之旅，纜車全長3,234公尺，最高處達155公尺，來回一趟預計40分鐘，可以飽覽市區、儒達山、高下島與多島海，一次享受山景、市景、海景的美麗風光。膽子夠大的人還可以選擇搭乘透明地板的水晶車廂，坐在通過海面的纜車上，彷彿漫遊在美麗的海洋和天空之間。

另外木浦市曾經是韓國重要的貿易港口之一，漁獲相當豐富，來到木浦當然不可錯過海鮮料理，著名美食除了有醬蟹、新鮮章魚料理，還有Colombang製菓，它是一間歷史悠久的麵包店，開業已超過70年，更被稱為是韓國五大麵包店之一，這裡的奶油起司法國麵包和鮮蝦法國麵包是最著名的招牌產品，鮮蝦法國麵包最特別的是將乾燥過的蝦子磨碎後加入麵糊並抹上蜂蜜芥末醬，入口滿是鮮味，有機會來到木浦市可嘗嘗這獨特的風味麵包。

除了搭纜車，另一種可以近距離欣賞大海美景的方法就是搭遊艇海上觀光，幸運的話還有機會看到夕陽美景，遊客還可以順道到天使島盆栽公園欣賞美麗的生態，園內有花草園、野生花園、玫瑰園、生態蓮花池、森林教室等，一年四季各有不同的美景，其中最有名的是1004萬朵小山茶花路，全長2公里，吸引許多網美到這裡拍照。

如果有機會到首爾旅遊，遊客可以考慮搭乘KTX(韓國高鐵)到全羅南道，全程約2.5小時，就可以體驗一下海口城市的魅力。