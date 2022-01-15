2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

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鼠：隨機應變，安度此年

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事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★★

延續上一年的歲合好運，屬鼠朋友今年運程走勢雖有「驛馬」影響、變動仍多，不過整體來說發展還算穩定，都還在正軌之中，只要保持彈性、靈活應對，不要太死心眼，就能安度此年。

值得注意的是在沒有更多吉星制衡之下，凶曜威力相對帶勁，像是「孤辰」作弄，人際交遊變得封閉，也容易自艾自憐，而「喪門」、「地喪」來襲會影響家運等等。

務必保持積極樂觀、維持人際友好，也要多陪伴和關注年邁家人，讓凶煞影響降至最低。

【事業】

職場動中有利！今年若想事業更上一層樓，就不要抗拒變動，更要主動積極地跨出舒適圈，如有出差、外調或職務職位調整之事，不妨欣然接受，一方面有助拓展人脈，放下對某些人事的刻板印象，在工作上才得以借力使力；另一方面也能藉多方學習、激發潛力，交出亮眼成績！除了在崗位上全力以赴，與同儕長官之間的良好互動也有加分作用，逢年過節別忘了表達心意，人際圓融，事業就會圓滿！

【愛情】

這一年感情運勢走向較為黯淡，內心其實渴望被關心、被疼愛，但是卻又表現得矜持，常常只能孤芳自賞、自嘆寂寞；想要感情順遂，要先打開自己的心門，才能讓緣分走進來。單身者不妨多參與團體活動，不見得一定要聯誼，三五好友一起吃個飯都好，總之就是不要只宅在自己的空間裡；有伴者更是要練習向另一半說出心裡話，無論喜怒哀樂都能分享，這不僅是信任的表現，還能拉近彼此的心。

【財運】

整體來看，財運不算出色，就是穩穩地過，凡事都要辛苦耕耘，不可投機取巧！正財是今年主要的財富來源，在工作上用心、多勞，就有機會多得；若要投資 理財，最好選擇較保守穩健的方式，如儲蓄、基金、保單等等，且仍要謹慎多做分析，留意規避風險，以免陷入錢財無以為繼的窘境。此外，要多照顧留意家中長輩健康，若一時輕忽，看病就醫也是一筆不小開支，家人身體受罪，對整體家運亦是影響。

【健康】

健康運勢整體來說還算可以，本身不會遭受太大的疾病侵擾，不過個人飲食與作息仍要保持規律，不妨請教專業營養師或醫師，諮詢該怎麼吃、怎麼動最適合現階段的自己；不要憑感覺，尤其每天要喝足水分很重要。另一方面，父母長者的健康狀況也是今年要加倍關注的，定期檢查、定時服藥或補充保健食品，都是保養之道。

牛：吉星照耀，穩步上揚

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事業運勢★★★★★

愛情運勢★★★★★

金錢運勢★★★★

健康運勢★★★

熬過衰事一籮筐的本命年，屬牛朋友今年整體運勢出頭天！在兩顆大吉星「紅鸞」及「太陽」眷顧下，感情及事業發展得貴多助、穩步上揚，可望交出亮眼成績！只要秉持篤定踏實的心行，自信地把握機遇、創意創新，心想事成非夢事！

不過也不能小覷「孤辰」、「天空」、「晦氣」、「劫煞」、「吞陷」等凶星威力，凡事不可走在故步自封或天馬行空兩個極端上，紮實學習、謙卑請益，才能累積真正實力，度過令人鼓舞的一年。

【事業】

上個年度的勞心勞力，在新的一年中有了豐碩收穫！今年事業運勢節節攀升，有許多展現長才的機會自動上門，只要好好把握、如往常般踏實進行，就能深獲肯定與讚賞，升官加薪機率大增。過程中難免遇到問題或困難，一定要主動請教職場的男性前輩或長官，不僅能助你提升工作即戰力，也讓你更有自信去應對；不過要提醒的是雖然循既有路線最是安全，但在今年不妨多點創新創意，有利職涯的長遠發展。

【愛情】

感情前景一片粉紅光明！今年有桃花大吉星紅鸞加持，姻緣必降臨！單身者期盼已久的甜蜜戀愛就差臨門一腳，如果心中已有對象，不妨借助親友智囊團之力，創造美好真誠的表白氛圍，切記：真心無敵，成功機會非常大；還沒有對象的話也別擔心，請男性年長友人為你牽線介紹，有望遇見合適人選！有伴者則是相處融洽，心靈更為契合，不過可別讓固執個性壞了好事，體貼多一點、對方也會愛你多一點。

【財運】

事業運勢大好的關係，也活絡了正財運，且事業得貴人多助，無論開拓客源或新業務，都能順利進行，並轉為實際收入；偏財運方面，雖能得到不少可靠的理財消息，不過謹記抱著小賭怡情的態度，在穩健的情況下，才有機會賺取令人滿意的偏財進帳；不宜大手筆投資，且要見好就收，否則有虧空風險。若有閒錢，或可汰換家中較老舊的大型家具或家電，提升生活品質，對整體家運也有幫助。

【健康】

今年健康運勢表現穩定許多，不僅擺脫情緒起伏、病災不斷，還能更積極樂觀地面對生活和工作，身心都有相當程度的提升。不過屬牛朋友認真辛勤，所以也容易過勞或緊繃，要留意勞逸結合，建議在疫情 允許之下，多與家人朋友一起戶外運動，散散步都好，既能改善健康，又能舒緩心情，還能拉近感情，一舉多得。

虎：太歲本命，趨吉避凶

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事業運勢★

愛情運勢★★

金錢運勢★

健康運勢★★

太歲當道，亟需趨吉避凶的一年！屬虎朋友辛苦了，正式迎接「無喜必有禍」的本命年，不僅需承受莫大心理壓力，還加碼「劍鋒」、「披頭」、「地煞」、「伏屍」等凶星來勢洶洶，可謂阻礙重重、困境叢生。

雖然運勢動盪奔波，然而挑戰與機遇是並存的，最好抱持著置之死地而後生的決心，審時度勢、坦蕩行事，一定要站得住腳，就能避免陷入小人紛擾；另一方面，過年期間記得到香火鼎盛的廟裡安座太歲，有助此年運勢平順。

【事業】

屬虎朋友行事魄力十足、喜歡接受挑戰，但是遇到太歲本命年，也要收斂起平日的霸氣，特別是工作時易有力不從心之感，要謙卑低調、與人為樂，不要事事都要爭贏或講道理，不走運的時候就算是站得住腳，也容易吃癟又吃虧，甚至得罪周圍的人，引小人入室。此外，對於手邊正在處理的案子，要謹慎留意細節，尤其是提到數字方面的項目，不夠細心的話會很麻煩，甚至影響事業前途。

【愛情】

感情焦頭爛額的一年，情緒容易焦躁不安，也有悲觀傾向，心思無法好好的用在經營戀情上。單身者不是沒有結果、就是草率收場，不期不待就能不受傷害，關鍵在自己還沒準備好，建議不要勉強一定要找個伴，先釐清自己想要的是什麼。有伴者容易鬧脾氣，對情人容忍度下降，常常看不順眼對方的一言一行，提醒你先靜下心看看是誰的問題，純粹是自己愛挑剔，還是對方要改進？才不會出口傷情。

【財運】

財運發展不安穩，破財危機大！今年別幻想要一夜致富了，太歲發威，節流勢在必行，否則容易大財小財破不停，從生活中的簡約開始實踐吧，當欲望變少時，心量反而能裝進更多，有助運勢回升。在投資理財上，不可有其他的小心思，投機取巧更加不可取，只有專注認真工作才能守住正財，穩穩地把錢存進戶頭裡。此外，建議你要未雨綢繆，預先做好年度開支計畫，以備不時之需。

【健康】

健康運勢不盡人意，無論體力或抵抗力都受到極大影響，今年可別因為是小感冒、小傷口就不以為意，一個輕忽可能就會釀成大災；在使用金屬器具或尖銳工具時，定要詳閱說明書及安全性，以免受傷流血；此外，不妨尋求宗教信仰的幫助，讓自己的心能夠安定下來，心理健康，身體狀況也會跟著變好。

兔：差強人意，苦盡甘來

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事業運勢★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★

健康運勢★

雖然還不到犯太歲的流年，不過屬兔朋友今年運勢表現差強人意，只有一顆不大給力的「陌越」星，有助你在變動中創造機會。

其他如「亡神」、「病符」、「天官符」等凶星，即使威力不是最強的，但聚集在一起時可不能小看了。

屬兔朋友最大優勢是有強韌的心理質素，面對外境再苦再難，只要內心夠堅定，清楚目標方向，便能持續下去，化阻礙為動力，或許會辛苦了些，但這些付出終能回饋到你身上。

【事業】

事業發展吉中帶凶，面對詭譎多變的工作現象，理智上明白身在其中就只能接受，然而情感上仍因此有許多委屈抱怨，覺得志不能伸。短時間內是無法改變職場生態，但是可以調整自己面對的態度，這一年要獨善其身一些，不特意討好或敵對，順其自然就好。或許會迎來一些變革，雖然要重新適應，不過是個好機會，審視自身的職場價值，也才能看見要突破的方向，充實自我與創造機遇。

【愛情】

想要感情往好的方面發展，首先不能懶散，勤能補拙、勤能加分！單身者若想在今年遇見好緣分，把自己打理好是很重要的一環，只有不斷提升個人外在形象以及內在修養，才能全面提升魅力吸引合適對象，否則很難脫單。有伴者彼此相處還算穩定，但可別以為老夫老妻就不用花心思經營，要是懶得用心，愛情只剩柴米油鹽的話，很快就會用光最後一分熱情的，及時安排浪漫約會吧！

【財運】

較難積聚財富的一年，容易有衝動消費的傾向，一時興起跟風購買，卻不是需要的物品，反倒形成了浪費，也常因此月初就花光，存不到幾個錢。建議將現有的物品盤點一番、分類製成清單，要是又想跟團或加一時，看看清單上的東西，多一眼考慮、就能少幾分浪費。投資理財上，因為今年健康欠佳，不妨將重心放在維護健康與養生，定期中醫或保健食品調養，都是不錯的投資選擇。

【健康】

健康運勢跌落谷底，每個人生活作息難免有些不良習慣，但在今年屬兔朋友要特別留意調整，特別是不能晝夜顛倒，一旦作息規律失衡，睡眠品質也會跟著下降，造成惡性循環，影響層面更大，且容易有自律神經失調方面的症狀，如失眠、胃食道逆流、耳鳴、焦慮恐慌等等，不可不慎，一定要尋求專科醫師幫忙，以免健康崩盤。

龍：與人為善，化險為夷

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事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★

健康運勢★★★

此流年命度吉星助力疲弱，單單「驛馬」助陣，雖然有機會在變化多端的局勢中殺出重圍、創造佳績，但也會因此耗費心神，定要懂得借力使力，運用團隊合作的力量，孤軍奮戰是最笨的方法。

同時，也要提防凶星「天狗」、「天哭」、「吊客」的威脅，容易遭遇突如其來的驚嚇事件或官司纏身，謹記與人為善，避免肢體或語言衝突，忍一時不只風平浪靜，更可化險為夷，平安度過。

【事業】

屬龍朋友有得天獨厚的職場優勢：企圖心強、領導力佳，且眼光多半準確果斷，但要屏除先入為主的偏見、不以自我為中心，因為即使你是諸葛亮，也勝不過三個臭皮匠。若能放下老大心態，與旁人通力合作，便可望在工作上再創佳績。今年比較可惜的是沒有事業大吉星相助，切記要放低姿態，一步一腳印的打拚；面對異動也不用擔心，反能讓你一展長才、發揮創意及想像力，備受賞識！

【愛情】

感情運勢未見好轉，問題都不在別人，而是自己的心也還沒有想要定下來，有著且走且看、遊戲人間的心態，當然無法長久擁有一段穩定關係；若想要品嘗幸福，必須先想清楚自己要的是什麼，才不會浪費彼此時間。單身者桃花寥寥無幾，即使有得約會，也可能各自有不同想法，無疾而終；有伴者有聚少離多之象，在今年來說不算壞事，能讓雙方冷靜思考未來，不再逃避。

【財運】

天狗是耗損破財的凶星，這一年財運滑落，容易破財散財，務必收斂起大手筆慷慨用錢的習慣，買東西也一定要貨比三家，就算被說小氣也不打緊，畢竟能守住錢財最重要！此外，因為財運主要來自正財，事業發展順利，不愁基本財源，在工作上要依循事業運勢提醒，即使有悖於你平時的性格，也要先配合時運，才能穩健進財；投資理財方面，不宜投入太多，以免有去無回，欲哭無淚。

【健康】

屬龍朋友天生底子好，只要做到基本的三餐有序、睡眠充足、運動規律，身體健康沒有大礙。不過要是大環境疫病流行或天氣多變時，仍要留意身體細微變化，尤其是已有舊疾或慢性病者，更要常保精神體力，以免疾病有機可趁。另一方面，今年避免探病問喪，以防被周遭不利的氣場影響運勢。

蛇：刑犯太歲，逢凶化吉

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事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★

命宮流年刑犯太歲，雖然破壞力較小，但是多少會受到犯太歲的變動影響，還有「卷舌」、「天哭」、「劫煞」等凶星障礙。

屬蛇朋友今年一樣要打起萬分精神來處理事務，只要心態上不鬆散安逸，不逞口舌之快、不起小人心眼，即能轉危為安。

令人放心的是今年亦擁三大貴人吉星「福德」、「天德」、「福星」齊聚一堂，象徵著諸事可望逢凶化吉，各方面難題都有機會藉助貴人之力來解決。

【事業】

刑犯太歲的時局，最忌變動不定，幸好屬蛇朋友擅長冷靜思考，處事步步為營，今年事業發展以穩定為要，小心就能駛得萬年船；盡守本分、依時完工，收起鋒芒、不要逞威風，不落入人我比較，也不可淌混水嚼舌根，明哲才能保身；若遇到棘手難題，不妨請教職場先進，能獲福星貴人之助。俗話說「伸手不打笑臉人」，態度與身段和緩親和一些，就能避免許多人我是非與爭鋒相對。

【愛情】

受到刑太歲的牽動，情感人際關係的矛盾爭吵會更激烈明顯，尤其屬蛇朋友不容易表露真心，對人對事的猜疑心較重，這樣的不信任感對感情發展會是一大傷害，一點小事可能就會變成情誼鬧翻的導火線，不可不慎！建議單身朋友別將全部心思放在談戀愛上，多充實內涵，自然能由裡到外散發自信，帶走很深層的不安全感；有伴者與另一半隔閡日增，建議安排獨處約會或舊地重遊，都有助找回甜蜜與信任。

【財運】

財運表現整體來說還算平穩，雖然受太歲凶星之刑，但擁貴人吉星制宜，只要不是我行我素、獨斷獨行，同時能聽進長輩先進或專家的建議，就能減低破耗，保守穩健地進財。今年偏財運較一般，不可貿然進場，一定要做過功課、多方比較評析後再選擇相對穩健的理財項目。投機風險高的千萬不要碰，不要想抄捷徑、做短線，短視近利恐怕帶來意外損失；此外，平時要做好收支規劃與記帳習慣，才不會花費無感。

【健康】

今年常有壓力倍增之感，容易憂慮緊繃，要留意心血管方面的變化，最好養成定時運動與抽血健檢，一方面適時放鬆，一方面也更細膩的觀察身體狀況，且多能遇到貴人醫師幫你找到問題，對症治療。此外，與家人一起留意家中老小的健康狀態，尤其是體重、心跳、血壓 、血糖等身體數值變化，一有不對勁就要求醫，以免錯過救命的黃金時間。