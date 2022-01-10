超狂郵差達陣 憑收件者「57字生平」成功送到正確地址
英國北愛爾蘭安特里姆郡男性菲爾格（Feargal Lynn）本月6日收到朋友寄來的信，他很驚訝發現收件者地址不是他家住址，而是關於他的57字生平。
信封收件者欄位開頭寫著：「菲爾格，住在Spar超市對面」接著寫到菲爾格父母名字、婚後住的地方、曾彈過吉他，並在80年代經營迪斯可舞廳及旅館。最後甚至寫道：「他是Waterfoot（地名）屠夫的朋友。」
菲爾格提到去年他開始寫信給親友，希望在疫情期間提振大家士氣，這次朋友寄來的郵件也振奮他的精神。
菲爾格表示自己住的社區很小，鄰里幾乎都認識彼此，郵差佛格斯（Fergus McAlister）又剛好是他從小學就認識的朋友。菲爾格說：「收件者資訊很充足，可以判斷上面提到的人就是我。寫到我爸媽的名字很搞笑。」
佛格斯指出當時同事在郵局分發中心看到這封信，問他是否知道這是要寄給誰。佛格斯一看就說：「我知道要寄給誰，他整個人生故事都寫在上面。」
佛格斯補充，先前也曾有人寫奇怪地址寄給菲爾格，上面標註：「林恩（菲爾格的姓氏）家，房子旁的牧地養羊。」他們一看也馬上知道是在說他。
菲爾格透露朋友當時來拜訪他，他直言自己生活過得不順遂，朋友返家後便寄了這封信給他。信裡包括達賴喇嘛的名言「你可以選擇快樂」、一份涼拌高麗菜食譜和素食者生活小撇步。
菲爾格認為男性特別需要誠實面對自身境遇，坦承自己過得不好。而生活的這些微小片刻會幫你度過難關。
英國皇家郵政發言人則公開讚揚佛格斯：「客戶能體認郵差每周六天辛勞工作很令人欣慰。」
The men of the moment. Feargal Lynn, the only son of Mary and Joseph from Cushendall meeting postie Fergus McAlister who delivered the letter with the life story on the front. Details on @bbcnewsline at 630pm pic.twitter.com/Oj8sK7k0U9— Maria McCann (@BBCmariamc) January 7, 2022
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