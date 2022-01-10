超狂郵差達陣 憑收件者「57字生平」成功送到正確地址

英國 北愛爾蘭安特里姆郡男性菲爾格（Feargal Lynn）本月6日收到朋友寄來的信，他很驚訝發現收件者地址不是他家住址，而是關於他的57字生平。

信封收件者欄位開頭寫著：「菲爾格，住在Spar超市對面」接著寫到菲爾格父母名字、婚後住的地方、曾彈過吉他，並在80年代經營迪斯可舞廳及旅館。最後甚至寫道：「他是Waterfoot（地名）屠夫的朋友。」

菲爾格提到去年他開始寫信給親友，希望在疫情期間提振大家士氣，這次朋友寄來的郵件也振奮他的精神。

菲爾格表示自己住的社區很小，鄰里幾乎都認識彼此，郵差佛格斯（Fergus McAlister）又剛好是他從小學就認識的朋友。菲爾格說：「收件者資訊很充足，可以判斷上面提到的人就是我。寫到我爸媽的名字很搞笑。」

佛格斯指出當時同事在郵局分發中心看到這封信，問他是否知道這是要寄給誰。佛格斯一看就說：「我知道要寄給誰，他整個人生故事都寫在上面。」

佛格斯補充，先前也曾有人寫奇怪地址寄給菲爾格，上面標註：「林恩（菲爾格的姓氏）家，房子旁的牧地養羊。」他們一看也馬上知道是在說他。

菲爾格透露朋友當時來拜訪他，他直言自己生活過得不順遂，朋友返家後便寄了這封信給他。信裡包括達賴喇嘛的名言「你可以選擇快樂」、一份涼拌高麗菜食譜 和素食者生活小撇步。

菲爾格認為男性特別需要誠實面對自身境遇，坦承自己過得不好。而生活的這些微小片刻會幫你度過難關。

英國皇家 郵政發言人則公開讚揚佛格斯：「客戶能體認郵差每周六天辛勞工作很令人欣慰。」