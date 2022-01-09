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他豪擲百萬開箱高價福袋 抽到這張稀有卡「大呼感謝」

聯合新聞網／綜合報導
日本網友開箱高價福袋試手氣。（截圖自YouTube）
日本網友開箱高價福袋試手氣。（截圖自YouTube）

趁著新年節慶，許多商家經常都會推出限量福袋，這些福袋雖然看不到內容物是什麼，但有機會抽到市價高於福袋價格的商品是一大賣點。有許多網紅YouTuber，也常會趁這個機會，開箱不同種類的福袋。

根據日本媒體「Real Sound」報導，擁有400萬訂閱的日本人氣YouTuber「水溜りボンド」，最近分享一部影片，內容為他們一口氣開箱了咖樂迪、無印良品、愛迪達、星巴克等等多達七種知名品牌的福袋。

在眾多福袋之中，他們認為，售價1萬1000日圓（約95.1美元）的愛迪達福袋，本身就會用一個價值約4000日幣（約34.6美元）的運動包裝起來，裡頭則放有好幾件價值數千日圓的運動衣物，因此相當划算，幾乎每年都會想要購買。

愛迪達本身當作福袋的包包就價值4000日幣。（截圖自YouTube）
愛迪達本身當作福袋的包包就價值4000日幣。（截圖自YouTube）

另一位以遊戲實況為主的YouTuber「コアラ’s GAME SHOW」，今年則選擇開箱由中古遊戲店「Super Potato」所推出的高價福袋。這福袋雖售價高達100萬日圓（約8653.5美元），但裡頭裝有價值為35萬日圓（約3028美元），號稱是超任主機中最稀有的二手遊戲「レンダリングレンジャー」。另外，還裝有目前缺貨中的跨平台主機「Polymega」、國外限定版本的「GAME＆WATCH超級瑪利歐」等等許多價值數萬日圓的商品。

價值35萬日幣的搶手遊戲片。（截圖自YouTube）
價值35萬日幣的搶手遊戲片。（截圖自YouTube）

「はんじょうのカードショップ」與「レトルト」這兩位YouTuber，則選擇開箱高價位的「寶可夢卡牌」福袋，同樣也抽中不少價值不斐的卡牌。其中後者還抽到價值高達160萬日幣（約1萬3845元）的「怪力噴火龍」卡牌。這張卡牌其實是張印刷錯誤的卡牌，但正是因此絕版，所以成為蒐藏家間的珍寶。

因誤印而成為珍貴收藏品的寶可夢卡牌。（截圖自YouTube）
因誤印而成為珍貴收藏品的寶可夢卡牌。（截圖自YouTube）

以遊戲王卡牌為主的YouTuber「みさわ」，則一口氣豪擲700萬日幣（約6萬0574美元），購買僅發售一個的遊戲王卡福袋。結果他抽中了價值約250萬日幣（約2萬1633元）的「青眼白龍」卡牌，加總其他稀有卡牌，推算出福袋價值逼近千萬日幣，讓他花的錢完全回本，讓他不禁直呼「謝謝你，福袋」。

一張就要250萬日幣的遊戲王卡牌。（截圖自YouTube）
一張就要250萬日幣的遊戲王卡牌。（截圖自YouTube）

YouTuber 日本 星巴克

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