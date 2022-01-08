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92：4屠殺對手 美國高中女籃教頭遭學校禁賽

中央社／洛杉磯7日綜合外電
美國高中女籃出現一場92：4超級懸殊比賽。示意圖／ingimage
美國高中女籃出現一場92：4超級懸殊比賽。示意圖／ingimage

美國高中女籃出現一場超級懸殊比賽，聖心中學以92：4擊敗對手後，引發實力和體育精神之間的論戰。聖心校方今天將總教練禁賽一場。

紐約時報」指出，在美國康乃狄克州漢登（Hamden）進行的這場比賽，直到最後一節，計分板上客隊黎曼霍爾高中（Lyman Hall High School）的得分依舊掛蛋。

但主場球隊聖心中學（Sacred Heart Academy）依舊祭出全場壓迫、人盯人防守，進攻端則三分球、快攻同樣無情的凌遲對手。最終比賽結果差距之大，恐怕連曾掌美國男籃兵符的傳奇教頭奈特（Bob Knight）臉色都不會好看。

如今聖心中學的總教練被學校管理階層禁賽一場。聖心中學是一所天主教女子中學，學校位於新海芬（New Haven）附近的漢登。校方3日晚間為「比賽出現這樣的結果」致歉。

聖心中學是康州女籃實力的頂尖學府之一，她們去年贏得二級聯賽的冠軍，南康乃狄克聯盟主席卡柏尼（Al Carbone）6日證實，在聖心中學執教第3年的柯克（Jason Kirck）將被禁賽。

卡柏尼6日談到這種比分時說：「那是個警訊，這不只是一個88分的分差，而是這會對我們的學生運動員造成何種影響。」

但這並非校園體育賽事因大比分擊敗對手挨轟的首例，不過是又一次比賽實力與運動家精神間界線的論戰。

卡柏尼表示，13日聖心中學對上漢登高中（Hamden High School）的比賽柯克將缺席。柯克自己有兩個女兒在聖心女籃陣中。據卡柏尼所言，禁賽的決定是聖心中學所做，而他表示聯盟沒有所謂的憐憫條款。

聖心中學管理階層6日並未回覆相關詢問，但校方在給赫斯特康乃狄克媒體集團（Hearst Connecticut Media Group）學校體育網站GameTimeCT的聲明中，表達歉意。

聖心中學校長歐尼爾（Sheila O’Neill）修女在聲明中說：「聖心中學十分重視參與體育活動所能學到和培養的東西，其中包括道德和負責任的行為、領導力與品格強化，還有給對手的尊重。昨晚對上黎曼霍爾高中的女子籃賽，與我們的價值觀與理念不符。」

黎曼霍爾高中是康乃狄克州威靈福德（Wallingford）的一所公立高中，該校女籃教練或體育總監也未回覆訊息。

在給康乃狄克州媒體的聲明中，黎曼霍爾的總教練李卡（Tom Lipka）表示，聖心中學不斷壓迫黎曼霍爾高中發生失誤，且快攻也一直沒罷手，「毫無憐憫之心」。

聖心中學首節29：0領先，中場時拉開為56：0，打完3節已是80：0。

當地的哈特福日報（The Hartford Courant）在6日一篇社論嘉許聖心中學致歉之舉，稱「聖心中學球員的實力無庸置疑，但比賽需為成人和學生樹立榜樣，因為勝利不代表一切」。

兩校將於28日再次交手。

西海芬（West Haven）聖母院高中（Notre Dame High School）男籃隊總教練席亞（Jason Shea）今天在推特（Twitter）上為柯克緩頰。柯克過去曾在聖母院高中執教。

席亞推文說：「柯克教練在如何掌控昨晚的比賽上犯了錯，但對他的人格謀殺可休矣。柯克教練是個居家好男人，是人們的好朋友、好老師和好教練，他對自己犯下的錯感到難過。」

康乃狄克州校際體育聯盟副執行總監賽門（Gregg Simon）在聲明中表示，聯盟認為向所屬學校推廣安全和運動家精神勝過一切。聖心中學和黎曼霍爾高中都是聯盟成員。

康乃狄克州 紐約時報 運動員

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