我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲簽證被取消 約克維奇打破沉默：感謝全世界支持

全球新冠病例突破3億 過去一周平均每天增193萬例

有這種事？6.3億勁球頭彩 2位得主領到的錢不一樣

編譯周芳苑／綜合7日電
5日頭獎6.326億美元的「勁球」樂透彩有兩張獎券贏得頭獎，分在威斯康辛州和加州，由於課稅方式不同，實得金額將因此不同。(美聯社)
5日頭獎6.326億美元的「勁球」樂透彩有兩張獎券贏得頭獎，分在威斯康辛州和加州，由於課稅方式不同，實得金額將因此不同。(美聯社)

連續40次開獎後，獎金累計6.326億元的「勁球」(Powerball)大獎5日晚開出，同時由位於加州威斯康辛州的兩張彩券贏得頭獎；雖然中獎者平分這筆令人咋舌的獎金，但由於兩州各有不同的樂透稅率，因此領到手的金額相差超過1700萬元。

這兩張彩券簽中全部六個號碼，兩位頭獎得主將平分勁球史上金額第七大的獎金。依規定，每位頭獎得主都可選30次分期付款、共計3.163億元，或者一次領取2.251億元現金。無論選擇哪一項，各州都會自動針對彩票收入預扣24%聯邦稅，最終納稅時將依37%最高所得稅率課稅。

威斯康辛州和加州彩票中獎的課稅方式不同，實得金額將因此不同。威斯康辛州中獎者的納稅總額高於加州，因為威州政府將對彩票獎金課征州稅，超過5001元獎金的稅率為7.65%。

在州稅影響下，兩人實得獎金差異大；若選擇一次領取，兩人平分獎金後，加州得主稅後可領到約1.424億元，威斯康辛州得主稅後則領到1.251億元，相差1730多萬元。

兩得主實拿獎金的差額幾近於下一勁球頭獎獎金，8日晚間抽獎金額已重設為2000萬元。

不論住在哪一州，贏得勁球頭獎的機率非常低，只有近3億分之一(292,201,338 分之一)機率全部符合頭獎開出的號碼。

如果所持彩票數字至少與開出的幾個數字相符，可獲其他獎；例如中了開出的四個數字，獎金100元；但中獎機會低於3萬分之一(36,525.17分之一)。

機會最大的是中一個勁球號碼(Powerball number)，機率38.32分之一，但獎金僅4元；可再購買兩張彩票。

勁球 加州 威斯康辛州

上一則

聽到袋袋聲就嗨爆 專家解密喵星人最愛的4種聲音

延伸閱讀

世界晚報／污染大腸桿菌 加州召回這些牛肉餡

世界晚報／污染大腸桿菌 加州召回這些牛肉餡
污染大腸桿菌 加州召回這些牛肉餡

污染大腸桿菌 加州召回這些牛肉餡
假期過後染疫住院激增 灣區醫院人手短缺

假期過後染疫住院激增 灣區醫院人手短缺
勁球二獎落南巴市 幸運兒獲130萬元

勁球二獎落南巴市 幸運兒獲130萬元

熱門新聞

現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。（ingimage）

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

2022-01-06 18:34
男子假裝要餵奶奶吃西瓜結果自己獨吞，被一旁的黃金獵犬暴打。(取材自推特)

他餵奶奶吃西瓜…下秒自己吞掉 被毛孩暴打教訓

2022-01-04 21:49
密蘇里州聖路易的KSDK頻道亞裔主播蜜雪兒．李日前在節目分享傳統新年美食，也提到自己吃餃子慶元旦，卻接到一位觀眾留下「種族歧視」語音訊息，批評她此舉「很亞裔」。她將自己無言聆聽投訴的影像上傳網路後意外暴紅，網友也開始對該用法添加正面詮釋。畫面翻攝：Twitter/MichelleLiTV

影／亞裔主播分享吃餃子慶元旦遭投訴 無言回應影像暴紅

2022-01-04 05:44
美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮覺得賣「瓶裝屁」會是一個好笑的宣傳行動，可以吸引很多人的關注，於2021年11月開始銷售。不到一個月就大賺10萬美元。(取材自Instagram@stepankamatto)

1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休

2022-01-06 01:27
女在-10度低溫天氣發現紙箱裡的棄嬰。(取材自nypost)

女在低溫天氣發現紙箱棄嬰 夾著一張絕望紙條

2022-01-04 22:51
傳2022年蘋果將停產4款產品。 示意圖／路透

傳2022年蘋果先停產這4款產品 名單曝光你也有入手嗎？

2022-01-01 18:31

超人氣

更多 >
Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意
「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小
撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍