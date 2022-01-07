聽到袋袋聲就嗨爆 專家解密喵星人最愛的4種聲音

本來熟睡中的貓咪，一聽到飼料紙袋的聲音瞬間起床。(資料照/擷取自twitter)

貓咪是一種對聲音相當敏感的動物，一點點細微的聲響都逃不過貓咪的耳朵，也因此飼主要出門前一些準備動作發出的聲響，都會讓喵星人能夠預判主人要出門了。其實對於聽覺敏銳的貓咪來說，有些聲音是他們特別喜歡的，比如袋子摩擦的聲音、鳥叫聲等，但有些聲音對貓來說則是比較干擾，例如打雷聲。

日本 寵物專欄作家整理出6種貓咪喜歡與不喜歡的聲音，其中貓咪很喜歡的聲音包含了以下四種。

一、袋子摩擦的聲音

不管是紙袋還是塑膠袋，只要發出摩擦的「沙沙聲」，貓咪都會覺得這是有趣的聲音，會激起貓貓的好奇心，尤其是飼料袋的聲音對貓貓來說就是放飯的信號，

二、飼主的聲音

飼主熟悉的聲音能夠讓貓咪感到安心，所以當飼主溫柔的跟牠們說話時，貓貓的情緒也能比較穩定。

三、鳥叫聲

家貓過去還沒被人類馴化之前是野生的貓，基於狩獵本能，牠們會對鳥叫聲產生好奇心，也會四處去尋找聲音的來源。

四、古典音樂

這是近年來令人比較驚訝的研究發現的，古典音樂可以使貓咪的情緒穩定，而且貓咪對於鋼琴的聲音也表現得特別有興趣。

貓咪不喜歡的聲音則有以下兩種。

一、低頻的聲音

如果飼主用比較低沉的威嚇聲音跟貓咪說話，會引起貓咪緊張不安。

二、特別大聲的聲響

這邊指的是突發性且分貝數很大的聲音，例如打雷、工地施工、有東西突然掉到地上發出劇烈聲響，都會讓貓咪嚇到。

貓咪的確是比較靈敏且容易受到驚嚇的毛孩，所以家有貓主子的貓奴們在聲音上面得多多注意一些，多跟自家貓皇溫柔的互動，貓貓會比較開心喔。