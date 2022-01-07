我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

重慶餐廳爆炸 20多人被困 疑燃氣洩漏燃爆

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

編譯莊蕙嘉／綜合報導
龐培歐去年11月中旬出席維吉尼亞州自由大學的學位授予典禮，明顯瘦了一大圈，判若兩人。（美聯社）
龐培歐去年11月中旬出席維吉尼亞州自由大學的學位授予典禮，明顯瘦了一大圈，判若兩人。（美聯社）

美國前國務卿龐培歐離開川普政府後最大的改變，是他六個月減重90磅（約40.8公斤）。他接受紐約郵報訪問時表示，是靠著規律運動和健康飲食瘦下來的。

58歲的龐培歐卸任後加入保守派智庫「哈德遜研究所」，也常接受電視訪問。福斯新聞的觀眾去年就注意到，螢光幕中的龐培歐明顯變瘦。

龐培歐說，他的生活一直在跟體重奮戰，2010年當選聯邦眾議員後更是難以控制。當上國務卿後，漫長工時和頻繁出差讓他飲食失控，「我的幕僚都知道，客房服務我一定會點起士漢堡。」

直到去年6月他站上體重計，發現即將突破300磅，讓他痛定思痛，決定開始認真減重。他對妻子蘇珊說：「就是今天了。」

他從那時開始運動，雖不是每天，但盡量維持多運動。此外龐培歐也戒掉垃圾食物，忍痛放棄他最愛的起士漢堡，健康飲食。

他說：「沒有昂貴的健身房，沒有個人教練，也沒有專屬營養師，我靠的是自己。」

龐培歐表示，現在全家還是會去iHOP家庭餐廳用餐，不過他會忍住不吃加了糖漿的南瓜鬆餅，「我們現在改吃蛋白和火雞肉培根。」

龐培歐說身為義大利裔，食物是連繫家族感情的重要元素，聚會時餐桌擺滿義大利麵、麵包、起士和甜點，但是他會說「給我一盤沙拉吧。」

擔任國務卿時的龐培歐（右），體型頗有分量，圖為龐培歐2019年2月訪問越南，為川...
擔任國務卿時的龐培歐（右），體型頗有分量，圖為龐培歐2019年2月訪問越南，為川金二會作準備。（路透）

龐培歐 義大利 國務卿

上一則

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

下一則

剛從太空站回來 日富豪：準備出發探索馬里亞納海溝

延伸閱讀

美日2+2會談 發展防衛科技 威懾中俄

美日2+2會談 發展防衛科技 威懾中俄
130公斤男急性主動脈剝離 術後戒菸減重變型男

130公斤男急性主動脈剝離 術後戒菸減重變型男
布林肯：美日將合作發展新工具 威懾中俄

布林肯：美日將合作發展新工具 威懾中俄
新聞眼／美民主峰會沒邀蔡英文 考量北京反應

新聞眼／美民主峰會沒邀蔡英文 考量北京反應

熱門新聞

一名網友發文分享，3個小技巧就可以知道「男人有沒有去酒店」。示意圖。圖／本報系資料照片

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

2021-12-30 14:52
男子假裝要餵奶奶吃西瓜結果自己獨吞，被一旁的黃金獵犬暴打。(取材自推特)

他餵奶奶吃西瓜…下秒自己吞掉 被毛孩暴打教訓

2022-01-04 21:49
密蘇里州聖路易的KSDK頻道亞裔主播蜜雪兒．李日前在節目分享傳統新年美食，也提到自己吃餃子慶元旦，卻接到一位觀眾留下「種族歧視」語音訊息，批評她此舉「很亞裔」。她將自己無言聆聽投訴的影像上傳網路後意外暴紅，網友也開始對該用法添加正面詮釋。畫面翻攝：Twitter/MichelleLiTV

影／亞裔主播分享吃餃子慶元旦遭投訴 無言回應影像暴紅

2022-01-04 05:44
女在-10度低溫天氣發現紙箱裡的棄嬰。(取材自nypost)

女在低溫天氣發現紙箱棄嬰 夾著一張絕望紙條

2022-01-04 22:51
美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮覺得賣「瓶裝屁」會是一個好笑的宣傳行動，可以吸引很多人的關注，於2021年11月開始銷售。不到一個月就大賺10萬美元。(取材自Instagram@stepankamatto)

1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休

2022-01-06 01:27
印度東北部一處村莊近日有頭母羊順利生產，沒想到小羊出生後被發現擁有一張「人臉」，詭異模樣讓當地居民直呼是「不祥之兆」。(取材自推特)

印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛

2021-12-30 01:47

超人氣

更多 >
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電