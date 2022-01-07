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存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

編譯中心／綜合報導
一名網友請另一半刷存簿，竟發現有一條「一夜春宵」的開銷，令她相當驚訝。（截圖自臉書社社團）
一名網友請另一半刷存簿，竟發現有一條「一夜春宵」的開銷，令她相當驚訝。（截圖自臉書社社團）

許多人習慣刷存簿確認自己的金錢流向，且各項交易都可另外增加備註說明，讓金流更加明確。日前，一名網友請同居的另一半幫忙去刷存簿，卻被發現其中一條明細寫著「一夜春宵的費用」，而且還花了1910元台幣。網友被質疑時竟百口莫辯，焦急地表示「我完了！完全忘記這是買什麼！」，幸好貼文釣出了「賣家」現身說法，順利解開兩人誤會。

網友發文表示，日前請另一半幫她去刷存簿，卻發現自己曾有一筆1910元的「一夜春宵費用」，更被反問「這是什麼鬼春宵？」，讓她相當尷尬。網友擔心兩人因此產生誤會，便急忙澄清「我沒跟誰春宵啊」、「我會打這樣一定是故意要鬧認識的人啦」，但始終想不起這筆交易從何而來。

千頭萬緒想不透，最後只好發文求助，網友在貼文寫道「我要抱怨自己金魚腦，完全忘記這是買什麼！也忘記這筆錢是匯給誰！」，更呼喚收錢的「賣家」趕快現身為她解危，急呼「我是匯給誰啦！我真的忘記了啦！那個，如果收這筆費用的您有看到這篇文，請幫我澄清啊」。

貼文掀起熱議，沒想到「賣家」真的跳出來解危，原來「一夜春宵費」是之前網友向友人買保養品的開銷，當時網友還開玩笑稱，「跟您一夜春宵真的很讚，可惜妳結婚了，我們不能繼續下去，過夜費我來出吧」，沒想到無心的玩笑竟引發一連串誤會。

該名友人也回應，「看到這篇一開始還想留言笑死，但越看越眼熟，去翻對話才發現是轉給我，妳該慶幸我有想起來」。

曲折離奇的發展也逗樂不少網友，「對不起，我笑到歪頭」、「挖洞給自己跳嗎？」、「快笑死」，也有人開玩笑稱「好便宜的春宵」、「怎麼可以一夜春宵過後就忘了呢」、「看來是VIP會員價，真便宜」。

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