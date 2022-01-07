洛杉磯男買生菜沙拉 盒內現小樹蛙 他收編讚：聖誕奇蹟

在生菜盒裡發現活樹蛙。（取材自推特）

買生菜沙拉附贈寵物？一名男子買了一盒萵苣，居然在裡面發現一隻還活著的綠樹蛙，他努力希望養活牠，與專業人士討論後，不野放直接收編。

美國洛杉磯 35歲的音樂人西蒙（Simon Curtis）上個月在超市買了一盒蘿蔓萵苣，意外發現裡面有一隻活生生的樹蛙，他表示這盒生菜已經放在冰箱很多天了，當時戶外僅攝氏-2.78度，現在放生怕牠太冷，西蒙先暫時收養這隻樹蛙再決定怎麼辦。

他將剩下的生菜放回盒中，並裝了一些水，讓樹蛙繼續在裡面生活，並取名為湯尼（Tony）。沒想到隔天湯尼居然逃跑了，找了一陣子才發現跳到門框上。再隔天湯尼二度逃脫，這次躲在洗髮精瓶的中間。

飼養湯尼期間，西蒙買了一些活蠟蟲給牠餵食，並且買了透明玻璃箱給牠住，就不容易逃走了。西蒙開心地在推特 更新湯尼的近況，表示牠滿喜歡新家的，而且有進食三隻蠟蟲。

西蒙本來打算等天氣暖和一點再把湯尼拿出去放生，經過和動保人士和青蛙專家的討論，考量到野放可能造成生態破壞或散布不明疾病，西蒙決定直接將這隻樹蛙收編。

西蒙還分享自己與樹蛙的緣分，他說自己10歲時罹患白血病，醫生說只有一半的存活機率，當時住院期間，身邊最愛的玩偶就是樹蛙造型，他形容湯尼對他而言就像「聖誕節 的奇蹟」。