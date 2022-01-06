二戰士兵家書「76年後才寄達」家屬：像他回到我身邊
一名二戰時期駐德國的士兵戰後寫了一封信給他在麻薩諸塞州（Massachusetts）的母親，不過這封信竟在寄出的76年後才送達。
衛報報導，1945年12月在第二次世界大戰正式結束後，當時22歲的陸軍中士岡薩維斯（John Gonsalves）寫信給老家母親，不過這封信未能順利寄出，就這樣塵封在美國郵政署（USPS）的配送機構中長達75年，一直到近期才被發現。
如今這封信件終於被寄到，只見信中寫道「親愛的媽媽，今天收到您的另一封信，很高興聽到一切都好，至於我的話，我一切都好，相處得很好，但就食物而言，大部分時間都很糟糕」，信中最後還表示「愛與親吻，你的兒子約翰，希望我很快就會見到你」。
據悉，岡薩維斯已於2015年去世，但美國郵政署找到他已經89歲的遺孀安吉莉娜（Angelina Gonsalves）的地址，除了原始信件外，郵政署還特別附上另一封信、寫著「寄送這封信對我們來說至關重要」。
收到這封信後，安吉莉娜還特別打電話給郵政署致謝，並表示「想像一下！76年！我簡直不敢相信！這是他的筆跡和一切，真是太神奇了」，思念丈夫的安吉莉娜還感傷地表示「這就像他回到我的身邊一樣」。
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