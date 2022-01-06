二戰士兵家書「76年後才寄達」家屬：像他回到我身邊

一名二戰時期駐德國的士兵戰後寫了一封信給他在麻薩諸塞州的母親，不過這封信竟在寄出的76年後才送達。（影片截圖）

一名二戰時期駐德國 的士兵戰後寫了一封信給他在麻薩諸塞州（Massachusetts）的母親，不過這封信竟在寄出的76年後才送達。

衛報報導，1945年12月在第二次世界大戰正式結束後，當時22歲的陸軍中士岡薩維斯（John Gonsalves）寫信給老家母親，不過這封信未能順利寄出，就這樣塵封在美國郵政 署（USPS）的配送機構中長達75年，一直到近期才被發現。

如今這封信件終於被寄到，只見信中寫道「親愛的媽媽，今天收到您的另一封信，很高興聽到一切都好，至於我的話，我一切都好，相處得很好，但就食物而言，大部分時間都很糟糕」，信中最後還表示「愛與親吻，你的兒子約翰，希望我很快就會見到你」。

據悉，岡薩維斯已於2015年去世，但美國郵政署找到他已經89歲的遺孀安吉莉娜（Angelina Gonsalves）的地址，除了原始信件外，郵政署還特別附上另一封信、寫著「寄送這封信對我們來說至關重要」。

收到這封信後，安吉莉娜還特別打電話給郵政署致謝，並表示「想像一下！76年！我簡直不敢相信！這是他的筆跡和一切，真是太神奇了」，思念丈夫的安吉莉娜還感傷地表示「這就像他回到我的身邊一樣」。